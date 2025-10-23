Смелость быть собой как формула женского лидерства: в Киеве состоялся Украинский Женский Конгресс-2025

23 октября в Киеве состоялся Украинский Женский Конгресс-2025 – главная национальная платформа, уже 9 лет объединяющая лидеров продвижения гендерного равенства и расширения возможностей женщин.

Темой Конгресса этого года стала "Смелость быть собой!", говорится на сайте Конгресса.

"Смелость не всегда громкая. Смелость современной украинской женщины — это и о героических поступках на фронте, и о повседневной силе, которая часто выглядит "обычной", а на самом деле она необыкновенная. Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь!" — отметила вице-спикер Верховной Рады, Елена Кондратюк, открывая Конгресс.

Елена Кондратюк

С поздравительными выступлениями на Конгрессе выступили Первая леди Украины Елена Зеленская, Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, госпожа Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Юлия Свириденко

Катарина Матернова

В течение дня дискуссии велись в 4 платформах: Смелость быть первыми!, Смелость быть видимыми!, Смелость быть у власти, Смелость быть разными!

Участники услышали истории смелых женщин, решившихся и изменивших что-то – в своей жизни, в своей общине, в своем бизнесе, в своей стране. Отдельное внимание было уделено смелости молодых людей, уже меняющих страну, мысля широко и действуя масштабно.

"Мы говорили о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и молодежь, которая является движущей силой изменений. О том, как смелость питает нашу устойчивость и дает нам развиваться несмотря на обстоятельства войны. Мы хотим дать ролевые модели для молодежи. Именно поэтому мы рассказываем истории смелости на всю страну. Видимость очень важна!" – отметила соучредительница Украинского Женского Конгресса, народная депутат Мария Ионова.

Мария Ионова

Все смелые истории Украинского Женского Конгресса представлены на его официальном сайте womenua.today.

Во время Украинского Женского Конгресса-2025 состоялось вручение Награды Конгресса за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства. В этом году Награду получила 73-летняя военнослужащая из бригады "Азов" Татьяна "Крестная" Теплюк.

"В этом году победительницу определяло сообщество: люди имели возможность подавать свои заявки. Мы получили почти 600 анкет с кандидатками из разных регионов, представительницами общественного сектора, военных, учителей. Мы выбрали женщину, которая воплощает женскую смелость и ведет за собой — "Крестную", — отметила соучредительница. Войцеховская.

Украинский Женский Конгресс – уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Украинский Женский Конгресс проходит ежегодно.