Там народився Кобзар: чим ще може повихвалятись це українське село (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Яке село виховало поета Тараса Шевченка
Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, художник і національний символ, народився в селі Моринці, що розташоване на території сучасного Звенигородського району Черкаської області.
Це невелике село, розташоване приблизно за 130 км від обласного центру — міста Черкаси. "Телеграф" вирішив показати, який вигляд має поселення, де народився знаменитий українець.
Моринці передусім вважаються Батьківщиною Кобзаря, і село стало важливим культурно-історичним центром. Тут знаходиться будинок-музей Тараса Шевченка, де зберігаються експонати, пов’язані з дитинством та родиною поета, а також меморіальні дошки та пам’ятники.
За однією з версій, родина Шевченків покинула хатину дідів через конфлікт із місцевим власником, і їм довелося переселитися в Кирилівку.
На місці хати поета встановили меморіальний камінь, а село перетворили на туристичний центр: тут пам’ятник Шевченку, будинок культури, книжкова крамниця, кафе та щорічні "шевченківські дні".
У середній школі діє кімната-музей Шевченка, а поруч будується етнографічний музей із хатками під соломою та декоративною балкою зі ставками й альтанками. Серед архітектурних пам’яток – початкова школа XIX століття з дзвіницею, яка нині функціонує як православний храм.
Село, як і більшість інших в Україні, оточене мальовничими краєвидами, полями та лісами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де народилась видатна письменниця Леся Українка.