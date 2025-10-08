Рус

Там народився Кобзар: чим ще може повихвалятись це українське село (фото)

Марина Бондаренко
Населений пункт Моринці
Населений пункт Моринці. Фото Колаж "Телеграфу"

Яке село виховало поета Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, художник і національний символ, народився в селі Моринці, що розташоване на території сучасного Звенигородського району Черкаської області.

Це невелике село, розташоване приблизно за 130 км від обласного центру — міста Черкаси. "Телеграф" вирішив показати, який вигляд має поселення, де народився знаменитий українець.

Моринці передусім вважаються Батьківщиною Кобзаря, і село стало важливим культурно-історичним центром. Тут знаходиться будинок-музей Тараса Шевченка, де зберігаються експонати, пов’язані з дитинством та родиною поета, а також меморіальні дошки та пам’ятники.

За однією з версій, родина Шевченків покинула хатину дідів через конфлікт із місцевим власником, і їм довелося переселитися в Кирилівку.

На місці хати поета встановили меморіальний камінь, а село перетворили на туристичний центр: тут пам’ятник Шевченку, будинок культури, книжкова крамниця, кафе та щорічні "шевченківські дні".

Пам'ятник
Пам'ятник
Дерев'яна каплиця
Дерев'яна каплиця

У середній школі діє кімната-музей Шевченка, а поруч будується етнографічний музей із хатками під соломою та декоративною балкою зі ставками й альтанками. Серед архітектурних пам’яток – початкова школа XIX століття з дзвіницею, яка нині функціонує як православний храм.

Школа
Школа
Храм
Храм
Адмінбудівля
Адмінбудівля

Село, як і більшість інших в Україні, оточене мальовничими краєвидами, полями та лісами.

