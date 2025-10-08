Там народився Кобзар: чим ще може повихвалятись це українське село (фото)

Яке село виховало поета Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, художник і національний символ, народився в селі Моринці, що розташоване на території сучасного Звенигородського району Черкаської області.

Це невелике село, розташоване приблизно за 130 км від обласного центру — міста Черкаси. "Телеграф" вирішив показати, який вигляд має поселення, де народився знаменитий українець.

Моринці передусім вважаються Батьківщиною Кобзаря, і село стало важливим культурно-історичним центром. Тут знаходиться будинок-музей Тараса Шевченка, де зберігаються експонати, пов’язані з дитинством та родиною поета, а також меморіальні дошки та пам’ятники.

За однією з версій, родина Шевченків покинула хатину дідів через конфлікт із місцевим власником, і їм довелося переселитися в Кирилівку.

На місці хати поета встановили меморіальний камінь, а село перетворили на туристичний центр: тут пам’ятник Шевченку, будинок культури, книжкова крамниця, кафе та щорічні "шевченківські дні".

Пам'ятник Дерев'яна каплиця

У середній школі діє кімната-музей Шевченка, а поруч будується етнографічний музей із хатками під соломою та декоративною балкою зі ставками й альтанками. Серед архітектурних пам’яток – початкова школа XIX століття з дзвіницею, яка нині функціонує як православний храм.

Школа Храм Адмінбудівля

Село, як і більшість інших в Україні, оточене мальовничими краєвидами, полями та лісами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де народилась видатна письменниця Леся Українка.