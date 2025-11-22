Рус

До 14 годин без світла. Які графіки діють у всіх регіонах України 22 листопада

Валерія Куценко
Відключення світла продовжуються
Відключення світла продовжуються. Фото Колаж "Телеграфу"

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у суботу, 22 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 1 до 3,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графік відключення світла в Києві 22.11.2025
Графік відключення світла в Києві 22.11.2025

Вінницька область

Графік відключення світла у Вінницькій області
Графік відключення світла у Вінницькій області

Волинська область

Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 22.11.2025

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Дніпропетровській області 22.11.2025

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Житомирській області 22.11.2025

Закарпатська область

Графік відключення світла у Закарпатській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Закарпатській області 22.11.2025

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 22.11.2025
Графік відключення світла у Запорізькій області 22.11.2025

Івано-Франківська область

Графік відключення світла в Івано-Франківській області 22.11.2025
Графік відключення світла в Івано-Франківській області 22.11.2025

Київська область

Графік відключення світла в Київській області 22.11.2025
Графік відключення світла в Київській області 22.11.2025

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 22.11.2025

Львівська область

Графік відключення світла у Львівській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Львівській області 22.11.2025

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Миколаївській області 22.11.2025

Одеська область

Графік відключення світла в Одеській області 22.11.2025
Графік відключення світла в Одеській області 22.11.2025

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Полтавській області 22.11.2025

Рівненська область

Графік відключення світла у Рівненській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Рівненській області 22.11.2025

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Сумській області 22.11.2025

Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Тернопільській області 22.11.2025

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Харківській області 22.11.2025

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 22.11.2025
Графік відключення світла у Хмельницькій області 22.11.2025

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 22.11.2025
Графік відключення світла у Черкаській області 22.11.2025

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 22.11.2025
Графік відключення світла Чернівці та область 22.11.2025

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 22.11.2025
Графік відключення світла у Чернігові та області 22.11.2025

Як повідомляв "Телеграф", раніше експерт з енергетики Андрій Закревський розповідав, що графіки відключення світла в Україні можуть бути скасовані вже скоро.

