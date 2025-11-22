Укр

До 14 часов без света. Какие графики действуют во всех регионах Украины 22 ноября

Валерия Куценко
Читати українською
Отключения света продолжаются
Отключения света продолжаются. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 22 ноября, в течение всего дня в стране будет задействовано сразу от 1 до 3,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

График отключения света в Киеве 22.11.2025
Винницкая область

График отключения света в Винницкой области
Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 22.11.2025
Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 22.11.2025
Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 22.11.2025
Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 22.11.2025
Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 22.11.2025
Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 22.11.2025
Киевская область

График отключения света в Киевской области 22.11.2025
Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 22.11.2025
Львовская область

График отключения света во Львовской области 22.11.2025
Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 22.11.2025
Одесская область

График отключения света в Одесской области 22.11.2025
Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 22.11.2025
Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 22.11.2025
Сумская область

График отключения света в Сумской области 22.11.2025
Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 22.11.2025
Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 22.11.2025
Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 22.11.2025
Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 22.11.2025
Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 22.11.2025
Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 22.11.2025
Как сообщал "Телеграф", ранее эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказывал, что графики отключения света в Украине могут быть отменены уже скоро.

