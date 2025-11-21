Світло повернеться? Експерт дав оптимістичний прогноз, коли зникнуть жорсткі графіки в Україні

Експерт прогнозує перші пом’якшення графіків уже з середини січня

Тривалі відключення світла, які наразі діють в Україні, можуть бути скасовані вже зовсім скоро. Полегшення можливе після найважчого періоду для енергосистеми.

Таку думку висловив у ексклюзивному коментарі "Телеграфу" експерт з енергетики Андрій Закревський. Він вважає, що вже з середини січня почнуться постійні скасування графіків.

А серйозне поліпшення ситуації відбудеться вже у лютому, коли з'явиться сонячна генерація, — зазначив Андрій Закревський.

За словами експерта, збільшення сонячної генерації у лютому та часткове відновлення обладнання дадуть можливість зменшити дефіцит в енергосистемі. Енергетики закликають українців і надалі економити електроенергію та стежити за оновленими графіками.

Нагадаємо, нині ситуація залишається критичною: жителі Києва та інших регіонів продовжують стикатися з наджорсткими відключеннями електроенергії — у столиці у деяких споживачів світла немає до 18 годин на добу. Така ситуація склалася після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі 19 та 21 листопада, які суттєво пошкодили обладнання та зменшили обсяги доступної генерації. У країні діють стабілізаційні та аварійні графіки, що фактично обмежують користування електроенергією більшу частину доби.