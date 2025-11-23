Відключень буде менше. Які графіки діють 23 листопада
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у неділю, 23 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 1 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Волинська область
Чернівецька область
Одеська область
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 – 01:30; 08:30 – 12:00; 15:30 – 20:30;
- 1.2 – 05:00 – 08:30; 19:00 – 22:30;
- 2.1 – 01:30 – 05:00; 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30;
- 2.2 – 00:00 – 01:30; 05:00 – 08:30; 15:30 – 19:00;
- 3.1 – 01:30 – 05:00; 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30;
- 3.2 – 05:00 – 08:30; 15:30 – 19:00; 22:30 – 00:00;
- 4.1 – 01:30 – 05:00; 12:00 – 15:30; 22:30 – 00:00;
- 4.2 – 12:00 – 19:00;
- 5.1 – 00:00 – 00:30; 08:30 – 15:30; 22:30 – 00:00;
- 5.2 – 00:00 – 01:30; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;
- 6.1 – 12:00 – 15:30; 22:30 – 00:00;
- 6.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 – 19:00.
Дніпропетровська область
Запорізька область
- 1.1: 03:00 – 06:30, 13:30 — 17:00
- 1.2: 03:00 – 06:30, 13:30 – 17:00
- 2.1: 06:30 — 10:00, 17:00 – 20:30
- 2.2: 06:30 – 10:00, 17:00 – 20:30
- 3.1: 00:00 – 03:00, 10:00 – 17:00
- 3.2: 03:00 – 06:30, 13:30 – 17:00, 23:30 — 24:00
- 4.1: 08:30 – 13:30, 17:00 – 20:30
- 4.2: 00:00 – 03:00, 10:00 – 13:30, 20:30 – 24:00
- 5.1: 06:30 – 10:00, 17:00 – 20:30
- 5.2: 13:30 — 20:30
- 6.1: 00:00 – 03:00, 10:00 – 13:30, 20:30 — 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 08:30 – 13:30, 20:30 – 24:00
Сумська область
Чернігівська область
Черкаська область
- 1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 00:00
- 2.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 00:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 00:00
- 3.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 11:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
- 3.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 4.1 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 19:00 — 21:00
- 5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
- 5.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 13:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 6.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
- 6.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
Полтавська область
Хмельницька область
Нагадаємо, голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв розповів "Телеграфу", чому відключення світла можуть тривати навіть після закінчення війни.