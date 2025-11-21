"Бо если чесно, жалко денег …" Українці не можуть зупинитись жартувати про відключення світла
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мемах згадали й корупційний скандал в енергетиці з Міндічем
Регулярні відключення світла в Україні надихають користувачів створювати тематичні меми. Основна тема для жартів — графіки обмежень на наступний день та введення аварійних чи екстрених відключень.
"Телеграф" зібрав найсмішніші меми про ситуацію зі світлом. Зауважимо, що останні тижні в більшості регіонів електрику періодично відключають протягом усієї доби.
Найбільшу кількість мемів українці створюють саме про публікування графіків відключень на наступний день. Зазвичай ДТЕК чи обленерго публікує їх ввечері після 19:00, тому в цей час чимало облич користувачів виглядають як на зображеннях нижче. Адже подекуди графіки мають кілька черг по 3-7 годин відключень з перервами в пару годин. Бувають області, де світла немає по 14 годин на добу.
Були й жарти з відсилкою до великого корупційного скандалу в енергетиці, де основний фігурант — бізнесмен Тимур Міндіч: "Міндіча верніть …", "Бо если чесно, жалко денег". У мемах навіть згадали славнозвісний макіяж президента США Дональда Трампа.
Не пропустіть матеріал, де щодня публікуємо оновлені графіки відключень по Україні: Масштабні відключення тривають. Які графіки діють 21 листопада.
Під час того, як електрика є чимало українців намагаються переробити хатні справи та сходити в душ. Дехто навіть каже, що ніщо так не додає якості тайм-менеджменту, як графіки від ДТЕК. Дехто навіть жартує, що "піч у хаті — рівень "лакшері" під час відключень.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українців жартували про сон та базову навичку відпочинку, яка дається не всім.