"Бо если чесно, жалко денег …" Українці не можуть зупинитись жартувати про відключення світла

У мемах згадали й корупційний скандал в енергетиці з Міндічем

Регулярні відключення світла в Україні надихають користувачів створювати тематичні меми. Основна тема для жартів — графіки обмежень на наступний день та введення аварійних чи екстрених відключень.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми про ситуацію зі світлом. Зауважимо, що останні тижні в більшості регіонів електрику періодично відключають протягом усієї доби.

Найбільшу кількість мемів українці створюють саме про публікування графіків відключень на наступний день. Зазвичай ДТЕК чи обленерго публікує їх ввечері після 19:00, тому в цей час чимало облич користувачів виглядають як на зображеннях нижче. Адже подекуди графіки мають кілька черг по 3-7 годин відключень з перервами в пару годин. Бувають області, де світла немає по 14 годин на добу.

Навіть Деймон з Дому драконів має графіки відключень

Мем про графіки відключень світла

Меми про відключення світла в Україні

Були й жарти з відсилкою до великого корупційного скандалу в енергетиці, де основний фігурант — бізнесмен Тимур Міндіч: "Міндіча верніть …", "Бо если чесно, жалко денег". У мемах навіть згадали славнозвісний макіяж президента США Дональда Трампа.

Смішна реакція на графіки відключень

Мем про Трампа та відключення світла

Мем про Міндіча та графіки

Не пропустіть матеріал, де щодня публікуємо оновлені графіки відключень по Україні: Масштабні відключення тривають. Які графіки діють 21 листопада.

Під час того, як електрика є чимало українців намагаються переробити хатні справи та сходити в душ. Дехто навіть каже, що ніщо так не додає якості тайм-менеджменту, як графіки від ДТЕК. Дехто навіть жартує, що "піч у хаті — рівень "лакшері" під час відключень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців жартували про сон та базову навичку відпочинку, яка дається не всім.