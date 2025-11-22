Україна у темряві: чому відключення світла не зникнуть навіть після війни

Українцям варто підготувати аварійні способи протриматись без світла та опалення

По півдня в темряві — відключення в України не припиняються. Їх впроваджують через дефіцит електроенергії, що виник внаслідок пошкодження інфраструктури після російських атак. Не зникне він і після закінчення війни.

Що потрібно знати:

Українцям варто звикати до електроенергії від генераторів

Дефіцит світла викликаний браком вугілля, пошкодженням ТЕЦ та обмеженнями АЕС

Росіяни пошкоджують інфраструктуру передачі, через це з інших регіонів не можуть передати надлишки

Про це "Телеграфу" розповів голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Він назвав три причини, які зумовлюють дефіцит. Перша те, що вугільних ТЕЦ, окрім Добротвірської вже немає. Нагадаємо, росіяни намагаються знищити і її. Друга причина — нестача вугілля, а третя — обмеження атомних електростанцій у видачі.

Станіслав Ігнатьєв – доктор технічних наук, професор, голова ради Української Асоціації відновлюваної енергетики

Ми маємо звикнути до країни генераторів. Навіть, коли війна закінчиться, то дефіцит електроенергії нікуди не дінеться Станіслав Ігнатьєв, голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики

Чому у Києві такі тривалі відключення

Відключення електроенергії в Києві в деяких групах сягають подекуди 14 годин. Схожа ситуація на Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. Та є й області, де обмеження набагато коротші. Причина в тому, пояснює Ігнатьєв, що Росія б'є не тільки по самих ТЕС, а й по інфраструктурі, що забезпечує передачу. Наприклад, від Рівненської АЕС до Києва могла б постачатися електроенергія, якщо б росіяни не пошкодили підстанцію "Київська".

Що робити при тривалих відключеннях

Ігнатьєв також поділився своїм способом, що можна робити в разі триваліших зимових похолодань, адже навіть зараз електрики не вистачає. За відсутності електроенергії не працює і опалення.

"Якщо світло вимкнули й холодно — можна обійтися аварійним обігрівом: теплова пушка на 1 кВт + акумулятор. Заряджати легко від авто, і виходить значно дешевше, ніж запускати генератор", — каже експерт.

Як раніше повідомляв "Телеграф", цієї зими країна й далі житиме за жорсткими графіками відключень. Атаки не припиняються, система тримається на межі, тож швидкого полегшення чекати не варто. Але шанс на покращення є — усе впирається в посилення захисту енергетики.