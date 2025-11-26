В Порошенка назвали вступ України до ЄС загрозою суверенітету

Народні депутати Порошенка у головний момент мирних переговорів заявили, що Євросоюз – це загроза Україні. Так, близький соратник Порошенка, нардеп парламентської фракції "ЄС" Олексій Гончаренко виступив проти ЄС, заявивши, що у разі вступу до Євросоюзу Україна втратить державний суверенітет, — повідомляє експерт Борислав Береза

"Членство в ЄС – це абсолютна відмова від суверенітету. За нас будуть вирішувати, якої форми сливи мають бути і як правильно готувати масло, і доїти корів", — наводить слова Гончаренка експерт Борислав Береза.

Заява члена "Євросолідарності" викликала обурення у суспільстві. Сам Порошенко відмовився від коментарів, а от на думку експертів представник "ЄС" повернув не туди.

"Олексій Гончаренко, мені здається, що тебе кудись не туди повело. Ти забув, що таке державний суверенітет? Це ж верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. А яка країна з членів ЄС втратила свій суверенітет? Може Бельгія чи Угорщина? Бо їх рішення та дії відрізняються від рішень по Україні переважної більшості інших членів ЄС, — написав експерт Борислав Береза.

На його думку, розмови команди Порошенка без аргументів про те, що членство в ЄС — це абсолютна відмова від суверенітету — дивні.

"А ще дивно, чому ти, Олексію, голосував за внесення в Конституцію "абсолютної відмови від суверенітету"?", — написав Береза.