Фракцію Порошенка розкритикували за вимогу до уряду дозволити виїзд за кордон депутатів

Народні депутати від партії "Європейська Солідарність" готуються до зимових свят за кордоном. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких, коментуючи вимогу партії скасувати урядову постанову, яка обмежує виїзд посадовців під час воєнного стану.

"Депутати "Євросолідарності" вже бронюють готелі на Мальдівах на свята та вимагають від Кабміну випустити їх з країни", — написав Гладких.

За його словами, фракція "Європейська солідарність" Петра Порошенка вимагає від уряду дозволу на виїзд за кордон на відпочинок під виглядом "службових відряджень".

"Навіщо в кінці року депутатам та посадовцям Порошенка конче необхідний виїзд у відрядження? За досвідом минулих свят або літніх канікул, депутати Порошенка під приводом відряджень їдуть на відпочинок", — зауважив експерт.

Гладких нагадав, що подібні ситуації вже траплялися — зокрема, торік депутати від "Євросолідарності" поїхали на Мальдіви, прикриваючись участю у європейських заходах. Тоді у ЗМІ з’явилися фото політиків із розкішними годинниками та прикрасами загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень.

"Ті ж нардепи від "Європейської солідарності" у ВР під приводом відряджень на початку літа, масово виїхали на відпочинок до країн ЄС. Фракція "Європейська солідарність" має свої улюблені курорти: Ніцца, Кап-Ферра, Монако, Італія, Іспанія. Сам Петро Олексійович душею відпочиває у Лондоні – там в нього сини, а тілом – в Іспанії, на своїй віллі по сусідству з кумами Свинарчуками-Гладковськими", — зазначає Гладких.