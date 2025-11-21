Порошенко шантажує бюджетом-2026 та зривом перемовин, — експерт

Пропозиція зробити Петра Порошенка прем’єром в обмін на голоси "Євросолідарності" за бюджет-2026 та непровокування політичної кризи і невтручання у мирні перемовини – принизливий шантаж українців та особливо військових. Про це пише політичний експерт Кирило Сазонов, який зараз воює.

"Ключова вимога Порошенка та його фракції в обмін на розблокування трибуни та голосування за бюджет-2026 — зробити його Прем'єром, а також зняти санкції і закрити справу про держзраду. Інакше — ніякого бюджету та зіпсовані мирні переговори", — йдеться у дописі Сазонова.

Експерт зазначив, що останніми днями Порошенко активно розгойдує ситуацію в парламенті, блокуючи трибуну і закликаючи до відставки уряду. При цьому політик намагається виставити себе "рятівником" країни, використовуючи гучні публічні заяви.

"Цей тиждень експрезидент активізувався на повну. Перейшов із захисту до атаки. Він блокував трибуну Ради з плакатами та вереском. Не хотів відставки двох міністрів, а вимагав крові і "весь уряд — у відставку!" — пише автор.

На думку експерта, поведінка Порошенка не має нічого спільного з "національним порятунком", про який він говорить публічно.

Сазонов вважає, що подібна поведінка у момент, коли держава готує бюджет і веде складні міжнародні переговори, свідчить про готовність політика ставити власні інтереси вище за національні — навіть попри загрозу внутрішньої політичної кризи та ризики для оборонного фінансування.