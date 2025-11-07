Військові звинуватили нардепа Гончаренка із фракції Порошенка в поширенні російських наративів

Публічні виступи та риторика нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка співпадають із наративами російської пропаганди. Про це пише військовий Олексій "Сталкер".

"Зараз цей обранець та близький соратник Порошенка повчає та критикує ЗСУ і владу: мовляв, вони недієздатні, а на фронті – суцільні СЗЧшники, Україна програє. Тобто абсолютно російський наратив. Якщо порівнювати найбільш фанатичні Z-пабліки із заявами Гончаренка, складається враження, що автор – одна людина", — зазначає військовий.

"Сталкер" підкреслив, що практично кожен виступ Гончаренка підхоплюють російські пропагандисти, роблячи його "головним ньюзмейкером з України" для власних ефірів.

"Майже кожну заяву Гончаренка транслюють російські пропагандисти. Скабєєва, Соловйов, Шарій та інші кремлівські говорячі голови подають члена фракції Порошенка як спікера від України. Гончаренко в них – головний ньюзмейкер по нашій державі. На мою суб’єктивну думку, Олексій – зараз виконує роль головного ньюзмейкера РФ з України. Ширить російське ІПСО, хитає ЗСУ, намагається сіяти панічні настрої серед суспільства", — наголошує військовий

Олексій "Сталкер" наводить і попередні висловлювання політика, в яких той відкрито виступає на захист "русского мира" та засуджує українських націоналістів.

"Не дадим, не дадим забрать у нас родной язык! Не дадим забрать у нас родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Наши дети будут говорить на русском языке! Мы позволили прийти к власти националистам, оранжевым, ржавым, которые разъедают нас! Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину! Мы никогда этого не забудем! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную землю Украины!" — приводить відео виступу Гончаренка військовий.