Зима починається із відключень. Які графіки діють 1 грудня по всіх регіонах України
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 1 грудня, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Раніше "Телеграф" розповідав, як довго ще Україні жити із графіками відключень електроенергії. Свою версію озвучив народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. При цьому він додав, що світло увесь цей період може бути відсутнє 6-8 годин на добу.