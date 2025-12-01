Зима починається із відключень. Які графіки діють 1 грудня по всіх регіонах України

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 1 грудня, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень світла у Києві 1 грудня 2025

Вінницька область

Графік відключення світла у Вінницькій області 1 грудня 2025

Волинська область

Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 1 грудня 2025

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 1 грудня 2025

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 1 грудня 2025

Закарпатська область

Графік відключення світла у Закарпатській області 1 грудня 2025

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 1 грудня 2025

Івано-Франківська область

Графік відключення світла в Івано-Франківській області 1 грудня 2025

Київська область

Графік відключення світла в Київській області 1 грудня 2025

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 1 грудня 2025

Львівська область

Графік відключення світла у Львівській області 1 грудня 2025

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 1 грудня 2025

Одеська область

Графік відключення світла в Одеській області 1 грудня 2025

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 1 грудня 2025

Рівненська область

Графік відключення світла у Рівненській області 1 грудня 2025

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 1 грудня 2025

Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 1 грудня 2025

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 1 грудня 2025

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 1 грудня 2025

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 1 грудня 2025

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 1 грудня 2025

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 1 грудня 2025

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго ще Україні жити із графіками відключень електроенергії. Свою версію озвучив народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. При цьому він додав, що світло увесь цей період може бути відсутнє 6-8 годин на добу.