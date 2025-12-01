Зима начинается с отключений. Какие графики действуют 1 декабря по всем регионам Украины.

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 1 декабря, в течение всего дня в стране будет задействовано сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключения света в Киеве 1 декабря 2025

Винницкая область

График отключения света в Винницкой области 1 декабря 2025

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 1 декабря 2025

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 1 декабря 2025

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 1 декабря 2025

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 1 декабря 2025

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 1 декабря 2025

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 1 декабря 2025

Киевская область

График отключения света в Киевской области 1 декабря 2025

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 1 декабря 2025

Львовская область

График отключения света во Львовской области 1 декабря 2025

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 1 декабря 2025

Одесская область

График отключения света в Одесской области 1 декабря 2025

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 1 декабря 2025

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 1 декабря 2025

Сумская область

График отключения света в Сумской области 1 декабря 2025

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 1 декабря 2025

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 1 декабря 2025

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 1 декабря 2025

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 1 декабря 2025

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 1 декабря 2025

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 1 декабря 2025

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго еще Украине жить с графиками отключений электроэнергии. Свою версию озвучил народный депутат Украины, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. При этом он добавил, что свет весь этот период может отсутствовать по 6-8 часов в сутки.