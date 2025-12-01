Зима начинается с отключений. Какие графики действуют 1 декабря по всем регионам Украины.
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 1 декабря, в течение всего дня в стране будет задействовано сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Кировоградская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго еще Украине жить с графиками отключений электроэнергии. Свою версию озвучил народный депутат Украины, глава подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. При этом он добавил, что свет весь этот период может отсутствовать по 6-8 часов в сутки.