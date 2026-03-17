З Днем святого Патрика! Прикольні листівки та картинки, щоб привітати близьких

У цей день заведено бажати друзям удачі, радості та хорошого настрою

У світі щорічно 17 березня святкують День святого Патрика — свято, яке давно вийшло за межі Ірландії. У цей день люди вдягаються в зелене, вітають одне одного листівками, прикрашають будинки символами конюшини та бажають друзям удачі. Хоча свято має ірландське коріння, його із задоволенням відзначають у різних країнах, зокрема й в Україні.

Свято присвячене Святому Патрику — християнському місіонеру, якого вважають покровителем Ірландії. За легендою, саме він приніс християнство на острів та пояснював людям про Святу Трійцю за допомогою трилистої конюшини.

Звідси й головний символ свята — трилисник, який сьогодні можна побачити на листівках, сувенірах і святковому одязі. З часом День святого Патрика перетворився не лише на релігійну дату, а й на велике культурне свято ірландської традиції.

У соціальних мережах у цей день заведено надсилати привітання у святкових листівках — із веселими побажаннями, жартами про лепреконів і побажанням удачі. Для багатьох це просто привід подарувати близьким гарний настрій наприкінці зими.

Листівки з Днем святого Патрика. Фото: freepik

Листівки з Днем святого Патрика. Фото: Люкс.ФМ

