Є оптимістичний сценарій: скільки ще відключатимуть світло в Україні

В Україні зберігається дефіцит генерації електроенергії

В Україні відключення світла, мабуть, можуть протриматися до березня. Світло може бути відсутнє в цей період може по 6-8 годин.

Що потрібно знати:

Основна причина відключень — брак генерації електроенергії

16-18 годин зі світлом, а 6-8 годин протягом доби без електроенергії – досить оптимістичний сценарій

Поліпшення ситуації можливе на початку весни завдяки збільшенню сонячної генерації

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

На його думку, Україні не вистачатиме генерації, тому відключення можуть бути по 6-8 годин.

"Я сподіваюся, що у нас буде такий графік, умовно, 16-18 годин зі світлом, а 6-8 годин протягом доби без постачання електричної енергії, з обмеженнями. На мою думку, якби ми пройшли зиму з такими графіками, це був би досить оптимістичний сценарій", — каже співрозмовник.

Сергій Нагорняк

Також він додав, що з великою ймовірністю відключення можуть тривати аж до березня. А вже на початку весни підіймається сонце вище, і додаткова генерація також буде за рахунок і приватних, і домашніх сонячних електростанцій, оскільки їх досить багато.

