Є оптимістичний сценарій: скільки ще відключатимуть світло в Україні
В Україні зберігається дефіцит генерації електроенергії
В Україні відключення світла, мабуть, можуть протриматися до березня. Світло може бути відсутнє в цей період може по 6-8 годин.
Що потрібно знати:
- Основна причина відключень — брак генерації електроенергії
- 16-18 годин зі світлом, а 6-8 годин протягом доби без електроенергії – досить оптимістичний сценарій
- Поліпшення ситуації можливе на початку весни завдяки збільшенню сонячної генерації
Про це "Телеграфу" розповів народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
На його думку, Україні не вистачатиме генерації, тому відключення можуть бути по 6-8 годин.
"Я сподіваюся, що у нас буде такий графік, умовно, 16-18 годин зі світлом, а 6-8 годин протягом доби без постачання електричної енергії, з обмеженнями. На мою думку, якби ми пройшли зиму з такими графіками, це був би досить оптимістичний сценарій", — каже співрозмовник.
Також він додав, що з великою ймовірністю відключення можуть тривати аж до березня. А вже на початку весни підіймається сонце вище, і додаткова генерація також буде за рахунок і приватних, і домашніх сонячних електростанцій, оскільки їх досить багато.
