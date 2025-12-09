Інформаційний тиск з боку конкурентів: фармкомпанія "Здоровʼя" спростувала фейки про відмову у наданні медикаментів

Фармацевтична компанія "Здоровʼя" заявила про масований інформаційний тиск та наклепи. В офіційному повідомленні наголошується, що поширювані у мережі публікації зі звинувачення на адресу компанії є неправдивими.

Зокрема, ширяться фейки щодо власників підприємства, а також вигадані звинувачення про нібито відмову в наданні медикаментів у межах гуманітарної підтримки. Зазначається, що цей інформаційний тиск може бути свідомими діями конкурентів.

"Компанія підкреслює: жодні з цих тверджень не мають під собою реальних підстав і шкодять її діловій репутації, формуючи хибне уявлення про діяльність одного з найбільших виробників ліків в Україні", — йдеться у повідомленні.

Що стало причиною наклепів

У компанії "Здоров’я" вважають, що хвиля дискредитаційних матеріалів не випадкова. Річ у тім, що компанія демонструє стабільний розвиток, інвестує у модернізацію виробництва, розширює ринки збуту та бере участь у соціальних і благодійних проєктах. На думку керівництва, це може бути причиною того, що окремі гравці ринку намагаються "усунути" підприємство як сильного конкурента.

Компанія продовжує працювати в умовах війни

Також у заяві додається, що, попри те, що Харків — прифронтове місто і постійно потерпає від російських атак, виробництво "Здоров’я" не зупинялося від перших днів повномасштабного вторгнення.

"Фахівці підприємства роблять усе можливе, щоб українці були забезпечені життєво необхідними лікарськими засобами. З першого дня широкомасштабного вторгнення компанія "Здоров’я" безперервно працює та підтримує всіх, хто наближає Перемогу, надаючи гуманітарну допомогу українцям, які її найбільше потребують", — зазначається у повідомленні.

Водночас підприємство зазнало й серйозних збитків — унаслідок російських ударів по складах дистриб’юторів було знищено продукцію на мільйони гривень. Та попри це інвестиційні програми не припинилися: відкрито нову ділянку цеху готових лікарських форм, побудовано склад готової продукції та створено сучасну лабораторію контролю якості.

Компанія має соціальну місію та підтримує ЗСУ

"Здоровʼя" є постійним учасником численних соціальних проєктів (допомога у реабілітації військових, фінансування центру арттерапії дітей переселенців, надання постійної благодійної допомоги закладам охорони здоров’я, лікарням, військовим шпиталям). Також з початку повномасштабної війни компанія багаторазово допомагала ЗСУ закупкою дронів, тепловізорів, автівок, медичного обладнання.

Компанія навіть під час війни не відмовилася від багаторічної підтримки слобожанських спортсменів — борців, які представляють Україну на міжнародних турнірах та здобувають нагороди на чемпіонатах Європи й України. Також надає фінансову підтримку баскетбольному клубу "Харківські Соколи".

Правосуддя на боці компанії "Здоровʼя"

У заяві наголошується, що фармацевтична компанія "Здоров’я" неодноразово успішно захищала свою ділову репутацію в суді. Суди визнали розповсюджені щодо "Здоров’я" відомості недостовірними й такими, що принижують честь і гідність підприємства. Відповідачів зобов’язано публічно їх спростувати.

Фармвиробник підкреслює: компанія і надалі діятиме принципово та послідовно, захищаючи свій імідж надійного українського виробника ліків.

"Фармацевтична компанія "Здоров’я" працює для здоров’я та безпеки громадян України. Ми й надалі відстоюватимемо свою гідність та ділову репутацію, попри будь-які інформаційні атаки", — йдеться у повідомленні.