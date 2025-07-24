Юніори БК "Харківські Соколи", який підтримує фармкомпанія "Здоров’я", у складі нашої збірної вирушають на Євробаскет

Двоє баскетболістів-юніорів клубу "Харківські Соколи" ввійшли до складу збірної команди України, яка вирушить на Чемпіонат Європи U-18 серед чоловіків. Попри війну й складну ситуацію у Харкові клуб продовжує успішно виступати й перемагати. Велика заслуга у цьому спонсорів і партнерів команди, серед яких і фармацевтична компанія "Здоров’я".

Чемпіонат Європи U-18 серед чоловіків пройде з 25 липня по 3 серпня у місті Пітешті, Румунія. На груповому етапі чемпіонату Європи українська збірна зіграє в групі В, де суперниками нашої команди стануть збірні Данії, Азербайджану, Румунії, Грузії та Португалії.

У плей-оф вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи. Три кращі команди за підсумком турніру отримають підвищення в класі — перехід в Дивізіон А на 2026 рік.

Національну збірну України з баскетболу очолює Дмитро Забірченко. Другим тренером у юніорській збірній буде перший тренер "Харківських Соколів" Олексій Золотоус.

Також на Євробаскет вирушають двоє баскетболістів "Харківських Соколів" — Микита Змієвський (перший тренер Олексій Золотоус) та Даніїл Єфімов (перший тренер Олексій Золотоус).

Розклад матчів збірної України на груповому етапі:

П’ятниця, 25 липня, 18:00 Данія — Україна

Субота, 26 липня, 20:30 Україна — Азербайджан

Неділя, 27 липня, 18:00 Україна — Румунія

Вівторок, 29 липня, 13:00 Грузія — Україна

Середа, 30 липня, 20:30 Україна — Португалія

Участь спортсменів у міжнародних змаганнях є значним досягненням як для гравців, так і для всієї команди. "Харківські Соколи" вдячні за постійну підтримку своєму надійному партнеру — фармкомпанії "Здоров’я".

— Така співпраця дає нам можливість для розвитку, завдяки чому наші гравці потрапляють у національну збірну і їдуть захищати честь країни. Наш основний склад цього року також показав неабиякий результат — в ігровому сезоні 2024/2025 команда "Харківські Соколи" перемогла у Вищій Лізі та вирушає до Суперліги наступного ігрового року. Разом з компанією "Здоров’я" ми й далі розвиватимемо спорт у рідному Харкові, — зазначили в пресслужбі БК "Харківські Соколи".