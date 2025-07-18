Фармкомпанія "Здоров’я" допомагає оновлювати спорткомплекс №2 НТУ "ХПІ"

Наразі завершилися основні ремонтні роботи в спортивному комплексі №2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Ще до повномасштабної агресії Росії проти України фармацевтична компанія "Здоров'я" профінансувала частину робіт і продовжує допомагати далі. На цій арені тренуються та змагаються представники вільної боротьби, яких також підтримує фармкомпанія.

Фармкомпанія "Здоров’я" раніше зробила скління спортивного комплексу, встановила внутрішні та зовнішні двері. Станом на сьогодні постелили килими, брали участь в оздобленні внутрішніх приміщень та в оновленні системи опалення.

Також обговорюється потреба спорткомплексу у спортивних снарядах і спорядженні, яке готова придбати фармкомпанія. Адже підтримка спорту починається зі створення якісної інфраструктури.

У цій спортивній залі, крім тренувань спортсменів та студентів НТУ "ХПІ", проводяться чемпіонати міста Харкова та Харківської області, всеукраїнські турніри та міжнародні турніри з вільної боротьби. Проходять тренування збірної команди Харківської області з вільної боротьби усіх вікових груп.

Нині триває підготовка до чемпіонату світу з вільної боротьби, який зазвичай проходить у восени. Спортсмени, яких підтримує фармкомпанія "Здоров'я", Мухаммед Алієв та Каміль Керімов є претендентами на участь у цих змаганнях. Цьогоріч на чемпіонаті України Мухаммед Алієв став чемпіоном у ваговій категорії до 86 кг, а Каміль Керімов — у ваговій категорії до 61 кг. Взимку на Кубку України обидва завоювали золоті медалі.

За ініціативи засновника ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександра Доровського фармкомпанія вже понад 15 років допомагає перспективним борцям і популяризує спорт серед молоді. І створення належних умов для підготовки спортсменів також є одним з аспектів розвитку цієї дисципліни.

— Спорт не лише заохочує вести здоровий спосіб життя, а й гартує характер. Вчить наполегливості і стійкості. Це те, що знадобиться молодому поколінню українців у майбутньому. Ми пишаємося нашими борцями! Наша компанія завжди підтримує їх і допомагає підготуватися й поїхати на турнір, щоб вони гідно представляли Україну на світовій арені, — зазначає засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я" Олександр Доровський.