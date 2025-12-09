Информационное давление со стороны конкурентов: фармкомпания "Здоровье" опровергла фейки об отказе в предоставлении медикаментов

Фармацевтическая компания "Здоровье" заявила о массированном информационном давлении и клевете. В официальном сообщении отмечается, что распространяемые в сети публикации по обвинению в адрес компании неправдивы.

В частности, ходят фейки в отношении собственников предприятия, а также вымышленные обвинения о якобы отказе в предоставлении медикаментов в рамках гуманитарной поддержки. Отмечается, что это информационное давление может являться сознательными действиями конкурентов.

"Компания подчеркивает: ни одно из этих утверждений не имеет под собой реальных оснований и вредит ее деловой репутации, формируя ошибочное представление о деятельности одного из крупнейших производителей лекарств в Украине", — говорится в сообщении.

Что стало причиной клеветы

В компании "Здоровье" считают, что волна дискредитационных материалов не случайна. Дело в том, что компания демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта и участвует в социальных и благотворительных проектах. По мнению руководства, это может быть причиной того, что некоторые игроки рынка пытаются "устранить" предприятие как сильного конкурента.

Компания продолжает работать в условиях войны

Также в заявлении добавляется, что, несмотря на то, что Харьков — прифронтовый город и постоянно подвергается российским атакам, производство "Здоровья" не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения.

"Специалисты предприятия делают все возможное, чтобы украинцы были обеспечены жизненно необходимыми лекарственными средствами. С первого дня широкомасштабного вторжения компания "Здоровье" непрерывно работает и поддерживает всех, кто приближает Победу, оказывая гуманитарную помощь украинцам, которые в ней больше всего нуждаются", — отмечается в сообщении.

В то же время предприятие понесло и серьезные убытки — в результате российских ударов по составам дистрибьюторов была уничтожена продукция на миллионы гривен. Но, несмотря на это, инвестиционные программы не прекратились: открыт новый участок цеха готовых лекарственных форм, построен склад готовой продукции и создана современная лаборатория контроля качества.

Компания имеет социальную миссию и поддерживает ВСУ

"Здоровье" является постоянным участником многочисленных социальных проектов (помощь в реабилитации военных, финансирование центра арт-терапии детей переселенцев, предоставление постоянной благотворительной помощи учреждениям здравоохранения, больницам, военным госпиталям). Также с начала полномасштабной войны компания многократно помогала ВСУ закупкой дронов, тепловизоров, автомобилей, медицинского оборудования.

Компания даже во время войны не отказалась от многолетней поддержки слобожанских спортсменов — борцов, представляющих Украину на международных турнирах и получающих награды на чемпионатах Европы и Украины. Также оказывает финансовую поддержку баскетбольному клубу "Харьковские Соколы".

Правосудие на стороне компании "Здоровье"

В заявлении отмечается, что фармацевтическая компания "Здоровье" не раз успешно защищала свою деловую репутацию в суде. Суды признали распространенные в отношении "Здоровья" сведения недостоверными и унижающими честь и достоинство предприятия. Ответчиков обязано публично их опровергнуть.

Фармпроизводитель подчеркивает: компания и дальше будет действовать принципиально и последовательно, защищая свой имидж надежного украинского производителя лекарств.

"Фармацевтическая компания "Здоровье" работает для здоровья и безопасности граждан Украины. Мы будем и дальше отстаивать свое достоинство и деловую репутацию, несмотря на любые информационные атаки", — говорится в сообщении.