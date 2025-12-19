Платівку не змінює: Арестович назвав новий термін закінчення війни в Україні та викликав шквал жартів

Колишній радник ОП пояснив свою заяву зміною пріоритетів США

Блогер та ексрадник ОП України Олексій Арестович заявив, що президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні протягом найближчих днів. Нібито для того, щоб потім "перемикнутися на Венесуелу".

Про це він написав 19 грудня. На думку Арестовича, американські інтереси змістились на глобальне протистояння з Китаєм. Щоб зосередити ресурси в Індо-Тихоокеанському регіоні, Вашингтону начебто потрібно "навести лад" у Західній півкулі. Арестович вважає, що Кремль демонструє готовність до компромісів, зменшуючи риторику щодо "демілітаризації" та частини окупованих територій.

Українці заяву Арестовича зустріли скептично. Мовляв, вже чули на початку вторгнення про 2-3 тижні і все скінчиться, а вже минули роки. "А цей чорт пластинку не міняє", "Путін з його планами не погоджувався", "Трамп вже за 24 години закінчив", — наголошують в коментарях. Ба більше — очікують гіршого: "значить скоро буде ядерка", а дехто пропонує скоротити час до кількох годин.

Коментарі щодо слів Арестовича

Нагадаємо, обіцянки Арестовича про швидке завершення найважчої фази війни — за "два–три тижні" — згодом перетворилися на меми в соціальних мережах.

Мем про Арестовича

Інші дописувачі вважають, що якщо Арестович про щось каже — це характерна ознака: "Хочете знати, чого точно не станеться? Читайте Гордона, Арестовича та їм подібних". Та знайшлись і ті, хто готовий повірити колишній медійній персоні.

"Може і смішно, але це може бути правдою. Процеси які зараз відбуваються до цього якраз і ведуть. Тоді 2,3 дня війна тільки починалась", — йдеться в одному з коментарів.

Коментарі щодо слів Арестовича

Раніше "Телеграф" розповідав, що США блокують нафтові танкери, що йдуть до та з Венесуели. Зазначимо, що Росія є важливим союзником Венесуели.