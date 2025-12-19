Пластинку не меняет: Арестович назвал новый срок окончания войны в Украине и вызвал шквал шуток

Бывший советник ОП объяснил свое заявление изменением приоритетов США

Блогер и экс советник ОП Украины Алексей Арестович заявил, что президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине в ближайшие дни. Якобы для того, чтобы потом "переключиться на Венесуэлу".

Об этом он написал 19 декабря. По мнению Арестовича, американские интересы сместились в глобальное противостояние с Китаем. Чтобы сосредоточить ресурсы в Индо-Тихоокеанском регионе, Вашингтону якобы нужно "навести порядок" в Западном полушарии. Арестович считает, что Кремль демонстрирует готовность к компромиссам, уменьшая риторику "демилитаризации".

Украинцы заявление Арестовича встретили скептически. Мол, уже слышали в начале вторжения о 2-3 неделях и все кончится, а уже прошли годы. "А этот черт пластинку не меняет", "Путин с его планами не соглашался", "Трамп уже через 24 часа закончил", — отмечают в комментариях. Более того — ожидают худшего: "значит скоро будет ядерка", а некоторые предлагают сократить время до нескольких часов.

Напомним, обещания Арестовича о скором завершении самой тяжелой фазы войны — через "две-три недели" — впоследствии превратились в мемы в социальных сетях.

Другие корреспонденты считают, что если Арестович о чем-то говорит – это характерный признак: "Хотите знать, чего точно не произойдет? Читайте Гордона, Арестовича и им подобных". Но нашлись и те, кто готов поверить бывшей медийной персоне.

"Может и смешно, но это может быть правдой. Процессы, которые сейчас происходят к этому, как раз и ведут. Тогда 2,3 дня война только начиналась", — говорится в одном из комментариев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США блокируют идущие в Венесуэлу нефтяные танкеры. Россия является важным союзником Венесуэлы.