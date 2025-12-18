Це буде кінець Росії як держави. Яка угода з Україною вигідна Трампу

Існування Росії як виробника нафти суперечить інтересам Штатів

Дональд Трамп боїться розвалу Росії, внаслідок якого Китай отримає безконтрольний доступ до ресурсів Сибіру та Арктики. Тому президент США намагається максимально її ослабити економічно, але зберегти як політичного суб’єкта.

Що треба знати:

Глобально інтереси України та США щодо Росії збігаються

Київ допомагає Вашингтону викинути Росію з нафтового ринку

Удари СБУ по російські "нафтянці" поліпшать фінансове становище родини Трампа

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

— Американці балансують між своєю традиційною політикою захисту [власних] інтересів і бажанням зберегти Росію, тому що це дуже зручна країна. Вони бояться її дезінтеграції, Китай отримує ресурси Сибіру, вийде на Арктику, може ще забрати ядерну зброю, — каже політолог.

На його думку, у США та Росії фундаментальний конфлікт навколо нафти та газу. А вся політика зараз Трампа спрямована на знищення Росії як держави через захист інтересів власних нафтовиробників. І конфлікт буде загострюватись, тому що ціна нафти просідає.

— Ціна нафти Brent зараз вже менша, аніж 59 доларів, а на американську нафту WTI — 55. Це не дуже добрі цифри для американських виробників. Це означає, що когось треба викидати з ринку, "когось" — Росію. На чию користь зробить вибір Трамп? Росії? Звичайно, що на користь власних виробників, — вважає експерт.

Як приклад він навів ситуацію з морською та повітряною блокадою Венесуели, де під приводом боротьби з наркотрафіком США хочуть перебрати на себе видобуток з місцевих родовищ нафти. Плюс це звільняє від тиску Гаяну, де активно зростає теж видобуток нафти.

— У світі формується величезний профіцит нафти, а це — загроза інтересам американських виробників нафти. Якщо росіяни продовжать продавати нафту, — це буде протирічити інтересам конкретно американців. І це означає викидати Росію з нафтового ринку, а це означає кінець Росії як держави, каже керуючий партнер НАГ

Він припустив, що саме родина Трампа намагається у результаті рейдерства отримати контроль над російським нафтогазовим гігантом "Лукойлом".

— А Україна активно допомагає, коли сбушники "мочать" платформи в Каспійському морі. Не виключаю, що Україна може піти на угоду з Трампом: ми вам допомагаємо з гарним дисконтом хапнути "Лукойл", будемо топити танкери. А ви — припините компостувати нам мозок "мирними планами".

Давайте зброю і ми забезпечуємо гарне життя (придбання яхт, навчання внуків у престижних коледжах. — Ред.) сім'ї Трампа. Це гарна угода, яка буде зрозуміла американцям. І в цій угоді просто нема росіян, як економіки і як держави, підсумував Тарас Загородній.

