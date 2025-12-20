Нові правила виїзду з України: кого торкнуться зміни вже з 1 січня 2026

Хто зможе виїхати з України та за яких умов

З 1 січня 2026 року частина українців перетинатиме кордон по-новому. Більшість норм зберігається, але для чоловіків певних професій буде окрема процедура.

Як розповіла адвокатка юридичної компанії "Приходько та партнери" Лілія Мамедова, це стосується чоловіків, які працюють у сфері журналістики, медіа та комунікацій.

Лілія Мамедова

Хто може виїхати за кордон з 1 січня 2026 року

Зберігається право на виїзд для:

жінок,

дітей до 18 років,

осіб з інвалідністю та їхніх супроводжуючих.

Для людей, які втратили близьких унаслідок війни діє спрощений порядок. Щодо вікових норм, то адвокатка пояснила, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень, за винятком окремих категорій державних службовців. Не змінюються правила і для чоловіків старших за 60 років — для них достатньо стандартного пакета документів.

Мамедова наголосила, що чоловіки віком від 23 до 60 років, що не підлягають мобілізації, мають підтверджену відстрочку або виїжджають у службове відрядження чи в межах міжнародних місій також виїжджатимуть за чинними правилами. Йдеться, зокрема, про поїздки на спортивні змагання, культурні та гуманітарні заходи, лікування та інші передбачені законом підстави.

Перетин кордону — нововведення з 2026

Лілія Мамедова зазначила, що ключове нововведення стосується представників інформаційного сектора. З 1 січня 2026 року для працівників у сферах медіа, стратегічних комунікацій та інформаційної діяльності запроваджується спеціальна процедура виїзду за кордон, яка дозволятиме залишати країну виключно з метою виконання професійних обов’язків. Для цього необхідно мати:

закордонний паспорт,

військово-обліковий документ,

офіційне запрошення від іноземної сторони,

лист-інформування від Держкомтелерадіо, що підтверджує професійний статус.

Термін такого виїзду буде обмежений — максимум 60 днів. Для всіх інших категорій громадян правила перетину кордону залишатимуться такими, як і 2025 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для перетину кордону потрібно мати не тільки закордонний паспорт. Здебільшого країни вимагають мати страховку.