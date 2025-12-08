Є спеціальний документ, який допоможе повернутись з-за кордону: коли ним потрібно скористатись

Українці мають спосіб, як швидко повернутись додому, якщо вони втратили закордонник

Якщо ви опинилися за кордоном без дійсного закордонного паспорта, є спосіб повернутися в Україну. Мова йде про спеціальний документ, який дозволяє підтвердити особу та громадянство навіть без звичайного паспорта.

Про те, коли можна оформити "білий паспорт", які дані про вас там будуть, хто його може отримати та які документи потрібні для нього, пояснили у Департаменті консульської служби МЗС України.

Там написали, що "білий паспорт" є спеціальним документом для повернення в Україну. Він підтверджує особу та громадянство і дає право на в’їзд до України, але не замінює закордонний паспорт і не підходить для подорожей в інші країни.

Оформити "білий паспорт" можна у кількох випадках:

якщо паспорт загублений або викрадений;

закінчився термін його дії;

він пошкоджений і не підлягає швидкому відновленню;

якщо його просто немає, а потрібно терміново повернутися додому.

Отримати документ можуть дорослі від 16 років, діти до 16 років через батьків або законного представника, а також особи з обмеженою дієздатністю через законного представника.

Для оформлення необхідно подати заяву-анкету у посольстві або консульстві України, документи, що підтверджують втрату або стан паспорта, внутрішній паспорт або інший документ, фото, а для дітей — свідоцтво про народження та довідку про громадянство. Всі іноземні документи повинні бути легалізовані або апостильовані й перекладені українською мовою.

Посвідчення видають особисто заявникові або законному представнику. Для дітей до 16 років його може отримати третя особа за довіреністю, а якщо українського консульства в країні немає, документ можуть надіслати поштою. МЗС радить заздалегідь перевірити деталі на сайті посольства чи консульства. Попередня онлайн-реєстрація не потрібна, а чоловіки призовного віку не зобов’язані подавати електронний військовий облік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому можуть не пустити в інші країни навіть через "дійсний" закордонний паспорт.