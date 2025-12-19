Рус

Забудьте про дешеві мандрівки: чому ціни на тури злетіли, та як українці викручуються, щоб побачити море

Ірина Мазуренко
Відпочинок за кордоном
Відпочинок за кордоном. Фото Колаж "Телеграфу"

Куди перемістився попит українців та які напрямки стали "золотими", розповідає турагентка

Українці стали менше бронювати відпустки — це факт, який підтверджують турагенти. Війна змінила не лише щоденне життя, а й підходи до планування відпочинку: тепер потрібно рахувати кожну гривню, шукати обхідні шляхи через сусідні аеропорти та пам'ятати багато нюансів.

Куди насправді їздять українці у 2025 році та скільки коштує відпочинок у популярних напрямках, з'ясовував "Телеграф".

Єгипет за 700 євро та Танзанія за 115 тисяч: хто обирає бюджетні тури, а хто не економить на екзотиці

єгипет
Єгипет

Найдоступнішим закордонним напрямком для українців залишається Єгипет, розповіла журналістам турагентка Ірина Новосад з AnexTour. Курорти Хургада, Шарм-ель-Шейх та новий напрямок Ель-Аламейн коштують від 700 євро за 7-10 ночей. Йдеться про режим харчування all-inclusivе.

Саме тому ця країна традиційно лідирує за попитом — аналогів у бюджетному сегменті станом на грудень 2025 року немає. Втім, з 1 січня 2026 року влада Єгипту хоче підвищити вартість візи з 25 до 45 доларів. Цей документ потрібен для усіх туристів і діє протягом 30 днів. "Але може вони ще подумають — адже це дорого, і буде відтік туристів", — вважає турагентка.

Єгипет зміни з 1 січня
Зміни, які запроваджує Єгипет з 1 січня 2026 року

Та не весь Єгипет — дешевий, як ми звикли. Кілька років тому Єгипет відкрив для відвідувачів новий курорт — Ель-Аламейн. Він розташований на Середземному узбережжі країни і схожий на інші середземноморські курорти. "Тут дуже чиста, бірюзового кольору вода, білосніжний пісок і чудовий сервіс навіть у бюджетних готелях. А ще — тут немає акул (в Середземному морі їй просто немає)", — каже Ірина Новосад.

Втім, ціни на тури тут вищі у порівнянні з традиційними Хургадою або Шарм-ель-Шейхом. Сезон починається з травня і триває по кінець жовтня. Ціни на тур у червні при бронюванні зараз (раннє бронювання) складає мінімум 89 тисяч гривень на двох.

Туреччина залишається одним з наймасовіших напрямків. Тур для двох осіб з вильотом у травні (саме тоді там починається туристичний сезон) зараз можна знайти за 33 тисячі гривень. Існують також варіанти проїзду автобусом — дорога може зайняти півтори-дві доби, залежно від початкової точки в Україні.

Туреччина
Відпочинок у Туреччині

За словами Ірини Новосад, в останні роки значно виросла в попиті Болгарія — завдяки зручній логістиці. Влітку пляжі тут просто переповнені туристами з України.

Якщо скористатись раннім бронюванням, то на липень поїздку до Болгарії для двох дорослих і однієї дитини можна знайти від 40 тисяч гривень. Це значно дешевше за багато інших варіантів. Єдиний мінус — довгий переїзд (в середньому від 18 до 26 годин).

відпочинок у Болгарії
Болгарія
відпочинок за кордоном
Ціни на бюджетні напрямки відпочинку в 2025-2026 роках в Україні

Серед менш масових напрямків турагентка називає Туніс, Іспанія (Майорка, Аліканте), ОАЕ та Занзібар. Проте в останні роки вони також стали популярнішими. Деякі з них за цінами не перевищують звичні українцям Єгипет та Туреччину. Зокрема, тур на двох в ОАЕ на початку січня коштуватиме близько 47 тисяч гривень (тільки сніданки). При харчуванні all-inclusive ціна майже вдвічі вища — близько 87 тисяч гривень.

преміум
Які напрямки преміумкласу популярні в українців
Відпочинок в ОАЕ

А ось преміумсегмент — зовсім інша історія. Мальдіви, Сейшели, Домінікана, Таїланд, Мексика, Шрі-Ланка та Танзанія приваблюють тих, хто готовий витратити значні суми на далекий переліт. Квитки на такі напрямки недешеві. "Наприклад, Танзанія зараз у сезоні — ціни починаються від 115 тисяч гривень на двох. Сейшели обійдуться у 180 тисяч на двох осіб, причому це вартість лише зі сніданками", — каже Ірина Новосад.

Туризм без непроханих сусідів — куди поїхати, аби зберегти нерви

На питання, чи часто туристи запитують про напрямки для подорожей, де не зустрінеш росіян, Ірина відповідає ствердно. "Дуже часто. У такому разі я раджу обрати Марса-Алам в Єгипті (немає чартерів з Росії), Егейське узбережжя Туреччини (готелі там переважно орієнтовані на європейських туристів), а також Грецію (частково). В Єгипті, Туреччині, Болгарії туристів з Росії дуже багато, на Сейшелах аж кишить", — каже турагентка.

море без росіян - куди поїхати
В які країни їхати, щоб не зустріти росіян

Жінка дає пораду: шукайте готелі, орієнтовані на європейський ринок. Дізнатись це можна в свого турагента або з відгуків у соцмережах та на спеціалізованих сайтах.

Сейшели
Відпочинок на Сейшелах - фото Ірини Новосад

Карпати, Львів та Одеса: чому 54% українців їдуть на відпочинок з дітьми і обирають внутрішній туризм

східниця
Східниця - варіант відпочинку в Україні

Внутрішній туризм має великий попит. За словами Ірини, багато українців обирають Карпати, з гірськими курортами. Багато людей полюбляють Львів та Східницю — там є чудові варіанти для проживання. Це поруч — зручніше добиратись, порівняно з закордонними курортами.

Одеса та Одеська область як морські курорти теж приваблюють туристів, хоча попит нижчий за довоєнний через безпекові фактори та ціни. Середні витрати на внутрішній туризм зросли на 10-15% порівняно з попереднім роком.

Більшість туристів відпочивають від 4 до 14 днів, часто разом з дітьми. "Проте якщо порівнювати аналогічний відпочинок в Єгипті, і в розрекламованих локаціях в Україні (наприклад, Буковель), то всередині нашої країни він може вийти навіть дорожчим, ніж за кордоном), — резюмує турагентка. Втім, попри ціни, багато сімей обирають відпочинок саме в Україні, через те, що багато чоловіків не може виїжджати.

Через Кишинів, Жешув та Варшаву: чому українці платять 2,5 тисячі за трансфер і як змінилась логістика подорожей

Київ кишинів трансфер
Трансфер Київ-Кишинів

Після початку повномасштабної війни прямих авіарейсів з України не виконується. Це створило серйозні логістичні проблеми для тих, хто хоче відпочити за кордоном. Тепер українці часто летять через аеропорти сусідніх країн — найчастіше через Кишинів у Молдові або польські міста Жешув та Варшаву.

З міст України курсують трансфери в аеропорт Кишинева і назад. З Києва такий трансфер коштує 2-2,5 тисячі гривень. Це додаткові витрати, які потрібно закладати в бюджет поїздки.

Існують також варіанти VIP-трансферу. Це невеличкі буси, в яких кілька комфортабельних сидінь — вони розкладаються і можна спати. Такі варіанти зазвичай приблизно вдвічі дорожчі за звичайні автобуси.

VIP Трансфер
VIP-трансфер

Якщо говорити про Варшаву, то туди зручно їхати поїздом, зазначає турагентка. Кордон проходите без черг — заходять прикордонники і паспортний контроль відбувається прямо у вагоні. А вже у Варшаві можна сісти на літак до потрібного напрямку.

Є також можливість їздити власним автомобілем. Це стосується таких напрямків як Болгарія, Чорногорія та Хорватія тощо.

Чому відпочинок для українців став недешевим задоволенням

Відпочинок
Відпочинок в Україні

"Порівняно з довоєнним періодом загальна вартість турів за кордон зросла через логістичні складнощі, підвищені ціни на паливо та інфляцію в Європі. Зокрема, цього літа Єгипет зріс у ціні приблизно на 7%, Туреччина подорожчала на 13%. Греція та Болгарія також дорожчали, але меншою мірою", — повідомляє Ірина Новосад.

Автобусні тури залишаються популярними завдяки нижчій ціні, хоча і тут спостерігається зростання у вартості.

Влітку найдешевшими варіантами залишаються Болгарія, Греція та Чорногорія — їх можна знайти за доступними цінами, якщо шукати завчасно. Раннє бронювання дозволяє зекономити 20-30%, а іноді навіть 50% від звичайної вартості туру, зазначає Ірина Новосад.

Підсумовуючи, турагентка каже, що сімейні мандрівки зараз орієнтовані на кілька перевірених варіантів. All-inclusive курорти на кшталт Єгипту комфортні для дітей — там уже включені харчування, анімація та пляж. У Туреччині та Греції дуже гарні пляжі, а летіти туди не довго — важливо для сімей з малими дітьми.

Болгарія автобусом стала зручним варіантом для сімей, які не хочуть переплачувати.

Турагенти підтверджують: під час війни бронювань дійсно стало менше. Люди обережніше ставляться до витрат, довше обирають напрямок і часто відмовляються від поїздок через фінансові причини або неможливість виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах. Такий відпочинок також влетить у копієчку.

