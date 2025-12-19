Забудьте про дешеві мандрівки: чому ціни на тури злетіли, та як українці викручуються, щоб побачити море

Куди перемістився попит українців та які напрямки стали "золотими", розповідає турагентка

Українці стали менше бронювати відпустки — це факт, який підтверджують турагенти. Війна змінила не лише щоденне життя, а й підходи до планування відпочинку: тепер потрібно рахувати кожну гривню, шукати обхідні шляхи через сусідні аеропорти та пам'ятати багато нюансів.

Куди насправді їздять українці у 2025 році та скільки коштує відпочинок у популярних напрямках, з'ясовував "Телеграф".

Єгипет за 700 євро та Танзанія за 115 тисяч: хто обирає бюджетні тури, а хто не економить на екзотиці

Єгипет

Найдоступнішим закордонним напрямком для українців залишається Єгипет, розповіла журналістам турагентка Ірина Новосад з AnexTour. Курорти Хургада, Шарм-ель-Шейх та новий напрямок Ель-Аламейн коштують від 700 євро за 7-10 ночей. Йдеться про режим харчування all-inclusivе.

Саме тому ця країна традиційно лідирує за попитом — аналогів у бюджетному сегменті станом на грудень 2025 року немає. Втім, з 1 січня 2026 року влада Єгипту хоче підвищити вартість візи з 25 до 45 доларів. Цей документ потрібен для усіх туристів і діє протягом 30 днів. "Але може вони ще подумають — адже це дорого, і буде відтік туристів", — вважає турагентка.

Зміни, які запроваджує Єгипет з 1 січня 2026 року

Та не весь Єгипет — дешевий, як ми звикли. Кілька років тому Єгипет відкрив для відвідувачів новий курорт — Ель-Аламейн. Він розташований на Середземному узбережжі країни і схожий на інші середземноморські курорти. "Тут дуже чиста, бірюзового кольору вода, білосніжний пісок і чудовий сервіс навіть у бюджетних готелях. А ще — тут немає акул (в Середземному морі їй просто немає)", — каже Ірина Новосад.

Втім, ціни на тури тут вищі у порівнянні з традиційними Хургадою або Шарм-ель-Шейхом. Сезон починається з травня і триває по кінець жовтня. Ціни на тур у червні при бронюванні зараз (раннє бронювання) складає мінімум 89 тисяч гривень на двох.

Туреччина залишається одним з наймасовіших напрямків. Тур для двох осіб з вильотом у травні (саме тоді там починається туристичний сезон) зараз можна знайти за 33 тисячі гривень. Існують також варіанти проїзду автобусом — дорога може зайняти півтори-дві доби, залежно від початкової точки в Україні.

Відпочинок у Туреччині

За словами Ірини Новосад, в останні роки значно виросла в попиті Болгарія — завдяки зручній логістиці. Влітку пляжі тут просто переповнені туристами з України.

Якщо скористатись раннім бронюванням, то на липень поїздку до Болгарії для двох дорослих і однієї дитини можна знайти від 40 тисяч гривень. Це значно дешевше за багато інших варіантів. Єдиний мінус — довгий переїзд (в середньому від 18 до 26 годин).

Болгарія

Ціни на бюджетні напрямки відпочинку в 2025-2026 роках в Україні

Серед менш масових напрямків турагентка називає Туніс, Іспанія (Майорка, Аліканте), ОАЕ та Занзібар. Проте в останні роки вони також стали популярнішими. Деякі з них за цінами не перевищують звичні українцям Єгипет та Туреччину. Зокрема, тур на двох в ОАЕ на початку січня коштуватиме близько 47 тисяч гривень (тільки сніданки). При харчуванні all-inclusive ціна майже вдвічі вища — близько 87 тисяч гривень.

Які напрямки преміумкласу популярні в українців

Відпочинок в ОАЕ

А ось преміумсегмент — зовсім інша історія. Мальдіви, Сейшели, Домінікана, Таїланд, Мексика, Шрі-Ланка та Танзанія приваблюють тих, хто готовий витратити значні суми на далекий переліт. Квитки на такі напрямки недешеві. "Наприклад, Танзанія зараз у сезоні — ціни починаються від 115 тисяч гривень на двох. Сейшели обійдуться у 180 тисяч на двох осіб, причому це вартість лише зі сніданками", — каже Ірина Новосад.

Туризм без непроханих сусідів — куди поїхати, аби зберегти нерви

На питання, чи часто туристи запитують про напрямки для подорожей, де не зустрінеш росіян, Ірина відповідає ствердно. "Дуже часто. У такому разі я раджу обрати Марса-Алам в Єгипті (немає чартерів з Росії), Егейське узбережжя Туреччини (готелі там переважно орієнтовані на європейських туристів), а також Грецію (частково). В Єгипті, Туреччині, Болгарії туристів з Росії дуже багато, на Сейшелах аж кишить", — каже турагентка.

В які країни їхати, щоб не зустріти росіян

Жінка дає пораду: шукайте готелі, орієнтовані на європейський ринок. Дізнатись це можна в свого турагента або з відгуків у соцмережах та на спеціалізованих сайтах.

Відпочинок на Сейшелах - фото Ірини Новосад

Карпати, Львів та Одеса: чому 54% українців їдуть на відпочинок з дітьми і обирають внутрішній туризм

Східниця - варіант відпочинку в Україні

Внутрішній туризм має великий попит. За словами Ірини, багато українців обирають Карпати, з гірськими курортами. Багато людей полюбляють Львів та Східницю — там є чудові варіанти для проживання. Це поруч — зручніше добиратись, порівняно з закордонними курортами.

Одеса та Одеська область як морські курорти теж приваблюють туристів, хоча попит нижчий за довоєнний через безпекові фактори та ціни. Середні витрати на внутрішній туризм зросли на 10-15% порівняно з попереднім роком.

Більшість туристів відпочивають від 4 до 14 днів, часто разом з дітьми. "Проте якщо порівнювати аналогічний відпочинок в Єгипті, і в розрекламованих локаціях в Україні (наприклад, Буковель), то всередині нашої країни він може вийти навіть дорожчим, ніж за кордоном), — резюмує турагентка. Втім, попри ціни, багато сімей обирають відпочинок саме в Україні, через те, що багато чоловіків не може виїжджати.

Через Кишинів, Жешув та Варшаву: чому українці платять 2,5 тисячі за трансфер і як змінилась логістика подорожей

Трансфер Київ-Кишинів

Після початку повномасштабної війни прямих авіарейсів з України не виконується. Це створило серйозні логістичні проблеми для тих, хто хоче відпочити за кордоном. Тепер українці часто летять через аеропорти сусідніх країн — найчастіше через Кишинів у Молдові або польські міста Жешув та Варшаву.

З міст України курсують трансфери в аеропорт Кишинева і назад. З Києва такий трансфер коштує 2-2,5 тисячі гривень. Це додаткові витрати, які потрібно закладати в бюджет поїздки.

Існують також варіанти VIP-трансферу. Це невеличкі буси, в яких кілька комфортабельних сидінь — вони розкладаються і можна спати. Такі варіанти зазвичай приблизно вдвічі дорожчі за звичайні автобуси.

Якщо говорити про Варшаву, то туди зручно їхати поїздом, зазначає турагентка. Кордон проходите без черг — заходять прикордонники і паспортний контроль відбувається прямо у вагоні. А вже у Варшаві можна сісти на літак до потрібного напрямку.

Є також можливість їздити власним автомобілем. Це стосується таких напрямків як Болгарія, Чорногорія та Хорватія тощо.

Чому відпочинок для українців став недешевим задоволенням

Відпочинок в Україні

"Порівняно з довоєнним періодом загальна вартість турів за кордон зросла через логістичні складнощі, підвищені ціни на паливо та інфляцію в Європі. Зокрема, цього літа Єгипет зріс у ціні приблизно на 7%, Туреччина подорожчала на 13%. Греція та Болгарія також дорожчали, але меншою мірою", — повідомляє Ірина Новосад.

Автобусні тури залишаються популярними завдяки нижчій ціні, хоча і тут спостерігається зростання у вартості.

Влітку найдешевшими варіантами залишаються Болгарія, Греція та Чорногорія — їх можна знайти за доступними цінами, якщо шукати завчасно. Раннє бронювання дозволяє зекономити 20-30%, а іноді навіть 50% від звичайної вартості туру, зазначає Ірина Новосад.

Підсумовуючи, турагентка каже, що сімейні мандрівки зараз орієнтовані на кілька перевірених варіантів. All-inclusive курорти на кшталт Єгипту комфортні для дітей — там уже включені харчування, анімація та пляж. У Туреччині та Греції дуже гарні пляжі, а летіти туди не довго — важливо для сімей з малими дітьми.

Болгарія автобусом стала зручним варіантом для сімей, які не хочуть переплачувати.

Турагенти підтверджують: під час війни бронювань дійсно стало менше. Люди обережніше ставляться до витрат, довше обирають напрямок і часто відмовляються від поїздок через фінансові причини або неможливість виїзду за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах. Такий відпочинок також влетить у копієчку.