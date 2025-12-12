Можуть не пустити через цей документ: що будуть перевіряти українські прикордонники
Відсутність цього папірця може зіпсувати поїздку до сусідньої держави
Навіть якщо в українця буде паспорт і віза, є одна маленька деталь, яка може стати причиною, чому прикордонники не впустять їх у Польщу. Потрібно мати з собою один документ.
Окрім паспорта та підтвердження мети поїздки, ще потрібна спеціальна страховка. Про це попередили у "Visit Ukraine".
Який документ обов'язково потрібно мати
Мовиться про медичну страховку. Для коротких поїздок — від 3 до 30 днів — достатньо стандартного туристичного страхового поліса, який покриває невідкладну медичну допомогу, госпіталізацію, операції, транспортування до лікарні та репатріацію у разі смерті.
Якщо ж планується навчання, робота або перебування за тимчасовим захистом, страховка має бути більшою: мінімальне покриття — 30 000 євро, дія — щонайменше три місяці, покриття — уся Шенгенська зона, а продовжити поліс можна без виїзду з Польщі.
Поліс повинен бути виданий ліцензованою українською страховою компанією, мати переклад англійською або польською мовою та повністю відповідати паспортним і візовим даним. Будь-які неточності можуть спричинити відмову у перетині кордону або додаткову перевірку.
На сайті "Hotline.finance" можна розрахувати приблизну вартість страховки. Наприклад, якщо ви їдете у Польщу на тиждень, тобто з 13 по 19 грудня, потрібно буде заплатити від 336 до 526 гривень, але це найпопулярніші пропозиції.
