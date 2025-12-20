Новые правила выезда из Украины: кого коснутся изменения уже с 1 января 2026 года

Кто сможет уехать из Украины и при каких условиях

С 1 января 2026 часть украинцев будет пересекать границу по-новому. Большинство норм сохраняется, но для мужчин определенных профессий будет отдельная процедура.

Как рассказала адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Лилия Мамедова, это касается мужчин, работающих в сфере журналистики, медиа и коммуникаций.

Лилия Мамедова

Кто может выехать за границу с 1 января 2026 года

Сохраняется право на выезд для:

женщин,

детей до 18 лет,

лиц с инвалидностью и их сопровождающих.

Для людей, потерявших близких в результате войны, действует упрощенный порядок. Что касается возрастных норм, то адвокат объяснила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу без дополнительных ограничений, за исключением отдельных категорий государственных служащих. Не меняются правила и для мужчин старше 60 лет — для них достаточно стандартного пакета документов.

Мамедова подчеркнула, что мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не подлежащие мобилизации, имеют подтвержденную отсрочку или выезжают в служебную командировку или в рамках международных миссий будут выезжать по действующим правилам. Речь идет, в частности, о поездках на спортивные соревнования, культурные и гуманитарные мероприятия, лечение и другие предусмотренные законом основания.

Пересечение границы — нововведение с 2026

Лилия Мамедова отметила, что ключевое новшество касается представителей информационного сектора. С 1 января 2026 года для работников в сферах медиа, стратегических коммуникаций и информационной деятельности вводится специальная процедура выезда за границу, позволяющая покидать страну исключительно с целью выполнения профессиональных обязанностей. Для этого необходимо иметь:

загранпаспорт,

военно-учетный документ,

официальное приглашение от иностранной стороны,

письмо-информирование от Госкомтелерадио, подтверждающее профессиональный статус.

Срок такого выезда будет ограничен – максимум 60 дней. Для всех других категорий граждан правила пересечения границы будут оставаться такими, как и в 2025 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для пересечения границы нужно иметь не только загранпаспорт. В основном страны требуют иметь страховку.