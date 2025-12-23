Відключення зачеплять не всіх. Які графіки на 23 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 23 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".

Київ

Графіки відключень у Києві 23 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 23 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 23 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 23 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 23 грудня

Харківська область

1.1 00:00-01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 18:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 10:00-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 10:00-12:00; 15:30-18:00; 19:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 22:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

5.2 01:30-08:30; 10:00-12:00; 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Запорізька область

1.1 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;

1.2 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;

2.1 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;

2.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;

3.1 03:00-08:00, 12:00-17:00;

3.2 12:00-17:00, 21:00-24:00;

4.1 07:00-12:00, 16:30-21:30;

4.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 17:00-22:00;

5.1 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;

5.2 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;

6.1 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;

6.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 23 грудня

Черкаська область

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00

6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 23 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 23 грудня

