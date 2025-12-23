Отключения коснутся не всех. Какие графики на 23 декабря
Читати українською
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому во вторник, 23 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
- 1.1 00:00–01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30
- 1.2 00:00–01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30
- 2.1 00:00–01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00–22:30
- 2.2 00:00–01:30; 08:30-15:30; 18:00–22:30
- 3.1 01:30-05:00; 10:00–15:30; 19:00–24:00
- 3.2 00:00–05:00; 10:00–12:00; 15:30–18:00; 19:00–24:00
- 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:30-24:00
- 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:00-24:00
- 5.1 05:00–08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00
- 5.2 01:30-08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00
- 6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
- 6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
Запорожская область
- 1.1 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
- 1.2 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
- 2.1 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;
- 2.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;
- 3.1 03:00-08:00, 12:00-17:00;
- 3.2 12:00-17:00, 21:00-24:00;
- 4.1 07:00-12:00, 16:30-21:30;
- 4.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 17:00-22:00;
- 5.1 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
- 5.2 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
- 6.1 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;
- 6.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30.
Кировоградская область
Черкасская область
- 1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
- 2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
- 4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
- 6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
Черниговская область
Днепропетровская область
