Укр

Отключения коснутся не всех. Какие графики на 23 декабря

Юлия Крутякова
Читати українською
Коллаж "Телеграфа"

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому во вторник, 23 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 23 декабря
Киевская область

Графики отключений в Киевской области 23 декабря
Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 23 декабря
Сумская область

Графики отключений в Сумской области 23 декабря
Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 23 декабря
Харьковская область

  • 1.1 00:00–01:30; 07:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30
  • 1.2 00:00–01:30; 05:00-10:00; 12:00-15:30; 19:00–22:30
  • 2.1 00:00–01:30; 08:30-10:00; 12:00-15:30; 18:00–22:30
  • 2.2 00:00–01:30; 08:30-15:30; 18:00–22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 10:00–15:30; 19:00–24:00
  • 3.2 00:00–05:00; 10:00–12:00; 15:30–18:00; 19:00–24:00
  • 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:30-24:00
  • 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 22:00-24:00
  • 5.1 05:00–08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00
  • 5.2 01:30-08:30; 10:00–12:00; 15:30–19:00
  • 6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
  • 6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Запорожская область

  • 1.1 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
  • 1.2 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
  • 2.1 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;
  • 2.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;
  • 3.1 03:00-08:00, 12:00-17:00;
  • 3.2 12:00-17:00, 21:00-24:00;
  • 4.1 07:00-12:00, 16:30-21:30;
  • 4.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 17:00-22:00;
  • 5.1 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
  • 5.2 03:00-08:00, 12:00-17:00, 21:00-24:00;
  • 6.1 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30;
  • 6.2 00:00-03:30, 07:30-12:30, 16:30-21:30.

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 23 декабря
Черкасская область

  • 1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
  • 2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
  • 3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
  • 4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
  • 5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
  • 6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
  • 6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 23 декабря
Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 23 декабря
Ранее "Телеграф" давал советы, как встретить Новый год без света и как подготовиться к празднованию в условиях отключений.

