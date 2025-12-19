Світла немає, а платіжки не зменшуються: що кажуть українці та у ДТЕК

Відключення є, а споживання не падає

Відключення світла стали частиною щоденного життя українців, але рахунки за електроенергію при цьому не зменшуються. Люди дивуються: як так – половину доби сидимо без світла, а лічильник накручує ті самі кіловати, що й раніше?

Що треба знати:

Відключення не означають менші рахунки

Одночасне вмикання техніки збільшує витрати

Середні нарахування не показують реальне споживання

У ДТЕК пояснили цей парадокс. Виявляється, справа не в помилці та не в несправності приладів обліку.

Головна причина – зміна способу споживання електроенергії. Коли з'являється світло, люди намагаються встигнути зробити все й одразу. Вмикають пральну машину, бойлер для нагріву води, електроплиту для готування, ставлять на зарядку телефони, ноутбуки та павербанки. Усе споживання концентрується в короткі години, коли є електропостачання.

Раніше ви могли прати білизну ввечері, нагрівати воду вночі, готувати обід удень – навантаження розподілялося рівномірно протягом доби. Зараз же всі ці процеси стискаються в кілька годин, коли працює світло. Техніка споживає електроенергію інтенсивніше, ніж зазвичай.

Тому за місяць кіловатів може вийти майже стільки ж навіть із графіками відключень, пояснили у ДТЕК.

Є ще один важливий момент, який впливає на суму в платіжці. Якщо ви не передали показники лічильника вчасно, компанія нараховує оплату за середнім місячним споживанням попередніх періодів. "А середні не завжди показують реальне споживання. Звідси й несподівані суми в платіжці", – додали в енергокомпанії.

Українці в соцмережах активно скаржаться на ситуацію з рахунками. Люди пишуть, що сидять без світла по 16 годин на добу, але платіжки приходять точно такі самі, як і до відключень. Хтось опалює приміщення дровами або вмикає генератор для опалення, але рахунок за електроенергію все одно залишається високим.

Коментарі українців у соцмережах

Інші зазначають, що сума за електроенергію в квартирі сягає понад 1300 гривень за місяць, незважаючи на обмежене споживання.

До слова, кореспондент "Телеграфу" з Тернополя перевірила свої платіжки і помітила, що справді, рахунок не став меншим попри те, що минулого місяця електроенергію відключали практично щодня. До того ж, платіжка за листопад була навіть більшою, ніж за жовтень.

Платіжка кореспондента "Телеграфу" за жовтень

Платіжка кореспондента "Телеграфу" за листопад

Деякі користувачі радять перш ніж оплачувати рахунок, перевіряти особистий кабінет енергокомпанії, бо там цифра може відрізнятися від паперової платіжки – іноді останні платежі проводяться із затримкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, що буде з графіками взимку. Він закликає не вірити у панічні прогнози про 22 години без електрики.