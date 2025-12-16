Частині харків'ян можуть відключити світло, газ і не тільки: як цього уникнути

У Єдиному реєстрі боржників України зафіксовано понад 794 тисячі виконавчих проваджень за боргами

Накопичувати борги за комуналку, сподіваючись, що їх рано чи пізно спишуть, не варто. Це може обернутися цілою низкою проблем.

Що потрібно знати:

Харків’яни накопичили багато боргів за комуналку

Заборгованості не варто ігнорувати

Юристка пояснила, як уникнути боргів

Про це пише видання "Думка", посилаючись на слова юристки.

У Харківській області, за даними Опендатабот, відкрито найбільше судових розглядів щодо комунальних боргів – майже 50 тисяч. При цьому існує думка, що борги за комуналку час від часу "списуються". Ймовірно, воно базується на існуючому законодавстві такому понятті, як строк позивної давності – період в три роки, за який, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, комунальні підприємства можуть звернутися до суду для стягнення заборгованості.

Судова практика на перший погляд частково підтверджує цю тезу. Так, наразі в Єдиному реєстрі боржників України зафіксовано понад 794 тисячі виконавчих проваджень з боргів за комунальні послуги. При цьому 60% цих боргів зайшли в глухий кут: вони формально завершені, однак стягнути за ними гроші так і не вдалося.

Проте юристи не радять накопичувати борги, розраховуючи, що їх рано чи пізно просто спишуть. Як розповіла "Суспільному" адвокатка Наталія Агнатуш, комунальне підприємство може будь-якої миті відключити надання послуги споживачеві, який має заборгованість, при цьому нове підключення буде вже платним.

Вимкнути опалення можуть для одного боржника навіть у багатоквартирному будинку. Для водопостачання також є певні нюанси. Найбільш кардинально діють електрики, тому окрему квартиру легко відключили від електропостачання.

Щоб одного разу не сталося раптом неприємного сюрпризу і ви не залишитеся без світла, газу, тепла чи води, адвокатка радить у разі заборгованості спілкуватися з комунальними службами, проводити реструктуризацію боргу та вносити хоча б мінімальні платежі, щоб показати постачальникам послуг свою добру волю та намір розрахуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки мешканців Харківської області живуть у повному блекауті.