Замком "Трійки" пояснив, чому Україні категорично не можна виходити з Донбасу: "Далі — лише степ"
Донбас — ключовий оборонний регіон
Відведення українських військ з Донеччини — одна з вимог Росії на мирних переговорах. Проте це б значно спростило росіянами шлях до окупації іншої частини України. Передусім через те, як будувався Донбас та географію довкола.
Що потрібно знати:
- Вихід ЗСУ з Донеччини позбавить Україну тилової інфраструктури та відкриє РФ шлях
- Росія зазнає кратно більших втрат на фронті
- Це посилює внутрішню напругу і змушує Кремль імітувати готовність до переговорів
Про це "Телеграфу" розповів заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук. Він наголосив, що Донбас — промисловий регіон і його будували, як систему агломерації міст. Та "за віссю Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ, йде вже не така насичена система агломерацій", — наголошує військовий. При цьому і українці, і росіяни навчились тримати оборону й наступати в поточних умовах.
Та головне — тилова інфраструктура. "Щоб могли відбуватися бої на лінії зіткнення, дуже важлива тилова інфраструктура для розташування військ. І військам [у випадку виходу з Донбасу] просто не буде де базуватися, тому що далі степ", — акцентує Кухарчук.
Військовий наголошує, що вважати ситуацію патовою зарано. Росіяни втрачають набагато більше солдатів.
Співвідношення втрат, які несе противник, порівняно з нашими втратами, складає, в середньому, один до восьми. Це в середньому, тому що на деяких ділянках фронту, де йде інтенсивний наступ противника, співвідношення втрат, в окремі дні, буває один до дванадцяти, один до вісімнадцяти і навіть доходить один до тридцяти.
Більші втрати противника відбиваються на внутрішньополітичній ситуації в Росії. Кухарчук порівняв ситуацію із Україною, де суспільство демократичне і за слова часто немає відповідальності. В Росії — інакше, але градус напруги зростає. "І "безжалостный и беспощадный" руський бунт, який описаний їхніми класиками, на моє велике переконання, не за горами", — резюмує військовий.
Повне інтерв'ю за посиланням: "Безжалостный и беспощадный" руський бунт не за горами: замком "Трійки" про вихід з Донбасу, прорив фронту і "бусифікованих" "рексів"
Є таке поняття як "чорні лебеді". Я не кажу, що треба сподіватися на диво, хоча, дива трапляються. До речі, скоро Різдво, тому, можливо, якесь диво і трапиться. Та окрім очікування різдвяного дива, потрібно враховувати фактори втрат: в нафтовій промисловості, людські втрати, репутаційні, втрати в фінансовому і бізнес-сегментах. Вони посміхаються, говорять що це їх тільки зміцнює. Жодним чином це їх не зміцнює. Росія раптом стала готова до переговорного процесу.
Звісно, каже військовий, що Росія готова — це тільки на словах, але якби вони були повністю впевнені у своїх силах, намагались би "дотиснути до кінця".
Довідково: "Чорні лебеді" — це поняття, яким позначають рідкісні, непередбачувані події, що мають великий вплив на суспільство, економіку або життя людей і вже після їх настання здаються логічними.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку аналітиків, в 2026 році можливість завершення війни розвиватиметься за трьома сценаріями. Жоден з них не на користь України.