Замком "Трійки" пояснив, чому Україні категорично не можна виходити з Донбасу: "Далі — лише степ"

Донбас — ключовий оборонний регіон

Відведення українських військ з Донеччини — одна з вимог Росії на мирних переговорах. Проте це б значно спростило росіянами шлях до окупації іншої частини України. Передусім через те, як будувався Донбас та географію довкола.

Що потрібно знати:

Вихід ЗСУ з Донеччини позбавить Україну тилової інфраструктури та відкриє РФ шлях

Росія зазнає кратно більших втрат на фронті

Це посилює внутрішню напругу і змушує Кремль імітувати готовність до переговорів

Про це "Телеграфу" розповів заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук. Він наголосив, що Донбас — промисловий регіон і його будували, як систему агломерації міст. Та "за віссю Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ, йде вже не така насичена система агломерацій", — наголошує військовий. При цьому і українці, і росіяни навчились тримати оборону й наступати в поточних умовах.

Та головне — тилова інфраструктура. "Щоб могли відбуватися бої на лінії зіткнення, дуже важлива тилова інфраструктура для розташування військ. І військам [у випадку виходу з Донбасу] просто не буде де базуватися, тому що далі степ", — акцентує Кухарчук.

Військовий наголошує, що вважати ситуацію патовою зарано. Росіяни втрачають набагато більше солдатів.

Співвідношення втрат, які несе противник, порівняно з нашими втратами, складає, в середньому, один до восьми. Це в середньому, тому що на деяких ділянках фронту, де йде інтенсивний наступ противника, співвідношення втрат, в окремі дні, буває один до дванадцяти, один до вісімнадцяти і навіть доходить один до тридцяти. Дмитро Кухарчук, заступник командира Третього армійського корпусу

Більші втрати противника відбиваються на внутрішньополітичній ситуації в Росії. Кухарчук порівняв ситуацію із Україною, де суспільство демократичне і за слова часто немає відповідальності. В Росії — інакше, але градус напруги зростає. "І "безжалостный и беспощадный" руський бунт, який описаний їхніми класиками, на моє велике переконання, не за горами", — резюмує військовий.

Повне інтерв'ю за посиланням: "Безжалостный и беспощадный" руський бунт не за горами: замком "Трійки" про вихід з Донбасу, прорив фронту і "бусифікованих" "рексів"

Є таке поняття як "чорні лебеді". Я не кажу, що треба сподіватися на диво, хоча, дива трапляються. До речі, скоро Різдво, тому, можливо, якесь диво і трапиться. Та окрім очікування різдвяного дива, потрібно враховувати фактори втрат: в нафтовій промисловості, людські втрати, репутаційні, втрати в фінансовому і бізнес-сегментах. Вони посміхаються, говорять що це їх тільки зміцнює. Жодним чином це їх не зміцнює. Росія раптом стала готова до переговорного процесу. Дмитро Кухарчук, заступник командира Третього армійського корпусу

Звісно, каже військовий, що Росія готова — це тільки на словах, але якби вони були повністю впевнені у своїх силах, намагались би "дотиснути до кінця".

Довідково: "Чорні лебеді" — це поняття, яким позначають рідкісні, непередбачувані події, що мають великий вплив на суспільство, економіку або життя людей і вже після їх настання здаються логічними.

