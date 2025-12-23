Замком "Тройки" объяснил, почему Украине категорически нельзя выходить с Донбасса: "Дальше — только степь"

Донбасс – ключевой оборонный регион

Отвод украинских войск с Донбасса — одно из требований России на мирных переговорах. Однако это значительно упростило бы россиянам путь к оккупации другой части Украины. Прежде всего потому, как строился Донбасс и географию вокруг.

Что нужно знать:

Выход ВСУ из Донбасса лишит Украину тыловой инфраструктуры и откроет РФ путь

Россия несет кратно большие потери на фронте

Это усиливает внутреннее напряжение и заставляет Кремль имитировать готовность к переговорам

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук. Он подчеркнул, что Донбасс — промышленный регион и его строили как систему агломерации городов. Но "за осью Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, идет уже не такая насыщенная система агломераций", — отмечает военный. При этом и украинцы и россияне научились держать оборону и наступать в текущих условиях.

Но главное – тыловая инфраструктура. "Чтобы могли происходить бои на линии столкновения, очень важна тыловая инфраструктура для расположения войск. И войскам [в случае выхода из Донбасса] просто негде будет базироваться, потому что дальше степь", — акцентирует Кухарчук.

Военный отмечает, что считать ситуацию патовой рано. Россияне теряют гораздо больше солдат.

Соотношение потерь, которые несет противник, по сравнению с нашими потерями, составляет, в среднем, один к восьми. Это в среднем, потому что на некоторых участках фронта, где идет интенсивное наступление противника, соотношение потерь в отдельные дни бывает один до двенадцати, один до восемнадцати и даже доходит один до тридцати. Дмитрий Кухарчук, заместитель командира Третьего армейского корпуса

Большие потери противника отражаются на внутриполитической ситуации в России. Кухарчук сравнил ситуацию с Украиной, где общество демократическое и за слова зачастую нет ответственности. В России – иначе, но градус напряжения растет. "И "безжалостный и беспощадный" русский бунт, который описан их классиками, по моему большому убеждению, не за горами", — резюмирует военный.

Полное интервью по ссылке: "Безжалостный и беспощадный" русский бунт не за горами: замком "Тройки" о выходе из Донбасса, прорыве фронта и "бусифицированных" "рексов"

Есть такое понятие как "черные лебеди". Я не говорю, что надо надеяться на чудо, хотя чудеса случаются. Кстати, скоро Рождество, поэтому, возможно, какое-нибудь чудо и случится. Но, кроме ожидания рождественского чуда, нужно учитывать факторы потерь: в нефтяной промышленности, человеческие потери, репутационные, потери в финансовом и бизнес-сегментах. Они улыбаются, говорят, что это их только укрепляет. Никаким образом это их не укрепляет. Россия вдруг стала готова к переговорному процессу. Дмитрий Кухарчук, заместитель командира Третьего армейского корпуса

Конечно, говорит военный, что Россия готова — это только на словах, но если бы они были полностью уверены в своих силах, пытались бы "дожать до конца".

Справка: "Черные лебеди" — это понятие, которым обозначают редкие, непредсказуемые события, оказывающие большое влияние на общество, экономику или жизнь людей и уже после их наступления кажутся логичными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению аналитиков, в 2026 году возможность завершения войны будет развиваться по трем сценариям. Ни один из них не в пользу Украины.