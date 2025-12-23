Російські "Кинджали" не спрацювали під час атаки. Військовий експерт пояснив, що сталося

Є три версії

У ніч проти 23 грудня ворог атакував Україну, в тому числі трьома ракетами "Кинджал", проте вони не досягли цілей. Причини невдалого удару наразі не названо, проте цьому є кілька версій.

Що потрібно знати:

Запуск трьох ракет "Кинжал" було зафіксовано з Рязанської області Росії

Експерт назвав три основні варіанти події

Ракети в Росії виробляються в авральному режимі без повноцінного технічного контролю

Як повідомили у Повітряних силах України, район пусків трьох аеробалістичних ракет Х-47М2 було здійснено з Рязанської області Росії. Вони не досягли цілей і зараз місця їхнього падіння уточнюються.

Рязань знаходиться на відстані близько 1000-1500 км від українського кордону.

Рязанська область на карті

Військовий оглядач Олександр Коваленко розповів "Телеграфу", що могло статися із цими ракетами. За його словами, є кілька варіантів.

Співрозмовник зазначив, що однією з можливих причин є вплив українських засобів радіоелектронної боротьби. "Кинджал" має вразливості до РЕБ, особливо на етапі розгону та наведення, коли ракета найбільш чутлива до зовнішнього впливу.

Водночас експерт уточнив, що "Кинджал" — це по суті авіаційна версія ракети "Іскандер", яку запускають з винищувача МіГ-31К.

Тобто вона розміщується на авіаційному носі МіГ-31К. Це дозволяє цій ракеті мати більшу швидкість, оскільки вона запускається з висот, а не сухопутного пуску каже Коваленко.

Олександр Коваленко

По-друге, вона має більшу відстань польоту за рахунок цього. Їй не потрібно мати витрату палива, це твердопаливний двигун такий самий, як і на 9М723 на "Іскандерах".

Однак для "Іскандера" двигун повністю відпрацьовує паливо в перші хвилини пуску, підіймаючи ракету на висоту близько 50 км, після чого вона продовжує рух за інерцією. У "Кинджала" розгін відбувається одразу після пуску з МіГ-31, що робить цей етап найбільш уразливим.

Це найбільш уразливий момент, коли можна впливати на наведення та точність удару. Крім того, сама собою точність російського озброєння на таких відстанях має відповідну похибку. Там, якщо ми говоримо про ті ж Іскандери, то вони на відстані 500 км кілометрів можуть відхилятися від цілі на 50, 100-150 м пояснив Коваленко.

Оскільки дальність "Кинджала" становить близько 2000 км, то чим більша відстань до цілі, тим вище можливе відхилення. Експерт додав, що було зовсім не дивно, якби ракета могла як попасти під вплив наших засобів радіоелектронної боротьби, так і просто схибити, впавши в поле або, наприклад, у ліс.

Особливості "Кинджала". Фото: 24 канал

І третій момент пов’язаний з тим, що майже всю ракетну зброю, яку нині використовує Росія по України, це те, що виробляється в режимі нон-стоп на російських підприємствах, в авральному режимі — зробили — запустили.

І взагалі не лишається часу на проведення технічного контролю. А що таке технічний контроль? Це перевірка безпосередньо правильної, коректної роботи системи наведення, паливної системи, двигуна, силової установки, цілісності самого корпусу цієї ракети. Усі ці роботи не виробляються. Зробили ракету, одразу запустили. Тому з дефектами зараз у них багато ракетної зброї. пояснив співрозмовник "Телеграфа".

Коваленко нагадує, що вже неодноразово ці ракети, які були зроблені у четвертому кварталі 25-го року, та у третьому кварталі, падали й на території самої Росії.

Усе це ефект недосконалого виробництва. Тому третя версія — я навіть не виключаю того, що це могли бути дефектні "Кинджали", або у яких були проблеми з паливною системою, системою наведення чи іншими елементами, що критично впливають на їх точність і ефективність. Знову ж таки, без технічного контролю. Що зробили – те й запустили. Зараз все, що робиться, закускається, навіть не чекаючи перевірки зазначив військовий оглядач.

Експерт також зазначив, що район запуску не має принципового значення: з урахуванням дальності польоту "Кинджали" можуть застосовуватися практично за будь-якою точкою на території України з повітряного простору РФ.

Кинджал

Що стосується впливу українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на "Кинджал", то, за словами Коваленка, такі системи дозволяють придушувати роботу ракет, навіть за їх високої швидкості. Україна вже демонструвала можливості РЕБ на прикладі ракет Х-101 та Х-555.

Подавлення дозволяє вимкнути всі системи цієї ракети й вона може просто впасти, або значно змінити траєкторію польоту та іноді навіть направити кудись у ліс, або в якесь озеро, болото, поле. Тобто щоб вона не попала в ціль. Такі можливості є, але, на жаль, їх у нас не надто багато пояснює Коваленко.

Попри те, що кількість таких засобів обмежена, але вони все ж таки є і застосовуються.

Довідка: за скільки "Кинджал" долітає до українських міст

На зазначеній нижче інфографіці розрахований час, за який "Кинджал" долітає до різних міст України з аеродрому "Саваслейка".

Київ — 3 хвилини 5 секунд

Запоріжжя — 3 хвилини 50 секунд

Дніпро — 3 хвилини 20 секунд

Харків — 3 хвилини рівно

Суми — 1 хвилина 30 секунд

Рівне — 5 хвилин 10 секунд

Львів — 6 хвилин 20 секунд

Ужгород — 7 хвилин 20 секунд

Полтава — 2 хвилини 40 секунд

Херсон — 4 хвилини 55 секунд

Миколаїв — 5 хвилин 20 секунд

Одеса — 5 хвилин 10 секунд

Вінниця — 3 хвилини 40 секунд

Черкаси — 4 хвилини 50 секунд

За скільки "Кинджал" долітає до українських міст. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час масованої російської атаки на Україну ворог атакував Київ. Пошкоджено кілька п’ятиповерхівок у Святошинському районі.