Российские "Кинжалы" не сработали во время атаки. Военный эксперт объяснил, что случилось

В ночь на 23 декабря враг атаковал Украину, в том числе, тремя ракетами "Кинжал", однако они не достигли целей. Причины неудачного удара пока не названы, однако этому есть несколько версий.

Что нужно знать:

Запуск трех ракет "Кинжал" был зафиксирован из Рязанской области России

Эксперт назвал три основных варианта события

Ракеты в России производятся в авральном режиме, без полноценного технического контроля

Как сообщили в Воздушных силах Украины, район пусков трех аэробалистические ракеты Х-47М2 был совершен из Рязанской области России. Они не достигли целей и сейчас места их падения уточняются.

Рязань находится на расстоянии около 1000-1500 км от украинской границы.

Рязанская область на карте

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал "Телеграфу", что могло произойти с этими ракетами. По его словам, есть несколько вариантов.

Собеседник отметил, что одной из возможных причин является воздействие украинских средств радиоэлектронной борьбы. "Кинжал" имеет уязвимости к РЭБ, особенно на этапе разгона и наведения, когда ракета наиболее чувствительна к внешнему воздействию.

В то же время эксперт уточнил, что "Кинжал" — это по сути авиационная версия ракеты "Искандер", запускаемая с истребителя МиГ‑31К.

То есть она размещается на авиационном носу МиГ-31К. Это позволяет этой ракете иметь большую скорость, поскольку она запускается с высот, а не сухопутного пуска говорит Коваленко.

Александр Коваленко

Во-вторых, она имеет большее расстояние полета за счет этого. Ей не нужно иметь расход топлива, это твердотопливный двигатель такой же, как и на 9М723 на "Искандерах".

Однако для "Искандера" двигатель полностью отрабатывает топливо в первые минуты пуска, поднимая ракету на высоту около 50 км, после чего она продолжает движение по инерции. У "Кинжала" разгон происходит сразу после пуска с МиГ‑31, что делает этот этап наиболее уязвимым.

Это наиболее уязвимый момент, когда можно влиять на его наведение и точность удара. Кроме того, сама по себе точность российского вооружения на таких расстояниях имеет соответствующую погрешность. Там, если мы говорим о тех же Искандерах, то они на расстоянии 500 км километров могут отклоняться от цели на 50, 100-150 м. пояснил Коваленко.

Поскольку дальность "Кинжала" составляет около 2000 км, то чем больше расстояние до цели, тем выше возможное отклонение. Эксперт добавил, что было совсем не удивительно, если бы ракета могла как попасть под воздействие наших средств радиоэлектронной борьбы, так и просто промахнуться, упав в поле или, например, в лес.

Особенности "Кинжала". Фото: 24 канал

И третий момент связан с тем, что почти все ракетное оружие, которое сейчас использует Россия по территории Украины, это то, что производится в режиме нон-стоп на российских предприятиях, в авральном режиме — произвели — запустили.

И вообще не остается времени на проведение технического контроля. А что такое технический контроль? Это проверка непосредственно правильной, корректной работы системы наведения, топливной системы, двигателя, силовой установки, целостности самого даже корпуса этой ракеты. Все эти работы не производятся. Сделали ракету, сразу запустили. Поэтому с дефектами сейчас у них много ракетного оружия объяснил собеседник "Телеграфа".

Коваленко напоминает, что уже неоднократно эти ракеты, которые были произведены в четвертом квартале 25-го года, и в третьем квартале, падали и на территории самой России.

Все это эффект несовершенного производства. Поэтому третья версия — я даже не исключаю того, что это могли быть дефектные "Кинжалы", или у которых были проблемы с топливной системой, системой наведения или какими-либо другими элементами, критически влияющими на их точность и эффективность. Опять же, без технического контроля. Что сделали — то и запустили. Сейчас все, что производится, отправляется, даже не дожидаясь проверки отметил военный обозреватель.

Эксперт также отметил, что район запуска не имеет принципиального значения: с учетом дальности полета "Кинжалы" могут применяться практически по любой точке на территории Украины из воздушного пространства РФ.

Кинжал

Что касается воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на "Кинжал", то, по словам Коваленко, такие системы позволяют подавлять работу ракет, даже при их высокой скорости. Украина уже демонстрировала возможности РЭБ на примере ракет Х‑101 и Х‑555.

Подавление позволяет выключить все системы этой ракеты и она может просто упасть, или значительно изменить траекторию полета и иногда даже направить куда-нибудь в лес, или в какое-нибудь озеро, болото, поле. То есть, чтобы она не попала в цель. Такие возможности есть, но, к сожалению, их у нас не слишком много поясняет Коваленко.

Несмотря на то, что количество таких средств ограничено, но они всё же есть и применяются.

Справка: за сколько "Кинжал" долетает до украинских городов

На указанной ниже инфографике рассчитано время, за которое "Кинжал" долетает до разных городов Украины с аэродрома "Саваслейка".

Киев — 3 минуты 5 секунд

Запорожье — 3 минуты 50 секунд

Днепр — 3 минуты 20 секунд

Харьков — 3 минуты ровно

Сумы — 1 минута 30 секунд

Ровно — 5 минут 10 секунд

Львов — 6 минут 20 секунд

Ужгород — 7 минут 20 секунд

Полтава — 2 минуты 40 секунд

Херсон — 4 минуты 55 секунд

Николаев — 5 минут 20 секунд

Одесса — 5 минут 10 секунд

Винница — 3 минуты 40 секунд

Черкассы — 4 минуты 50 секунд

За сколько "Кинжал" долетает до украинских городов. Инфографика: "Телеграф"

