Масована атака на Кременчук. Чому Росія регулярно б’є по цьому місту

Місто вночі атакувало майже три десятки дронів та ракети

У ніч на 11 грудня Росія завдала масованого удару по Кременчуку. У місті пролунали десятки вибухів.

Що треба знати:

Росія вдарила по Кременчуку дронами та балістикою

Основною ціллю атаки були об'єкти енергетики

На деяких об'єктах виникли пожежі через падіння уламків

Як зазначив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, росіяни 11 грудня атакували енергетику Кременчука. Більшість цілей збила ППО, однак внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Обійшлось без постраждалих. Наслідки атаки Росії ліквідовуються. Додамо, що росіяни кошмарили Кременчук протягом майже 6 годин. Адже перші вибухи та захід дронів до міста зафіксували о 00:30. За даними моніторів, атака закінчилась о 5:50, тоді ж оголосили відбій тривоги.

Як зазначив OSINT-канал monitoring, вночі у повітрі над Полтавщиною зафіксували десятки дронів типу "Герань-2" та щонайменше три балістичні ракети "Іскандер-М". Основний удар дронів і балістики прийняв на себе Кременчук. Ворог знову цілився передусім в енергетичну інфраструктуру країни.

Карта атаки України 11 грудня

Чому Росія атакує Кременчук

Окрім ударів по енергетиці, росіяни цілком можуть мати кілька причин, аби скеровувати на місто дрони та ракети. Одна з них — Кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ). До початку повномасштабної війни він був найбільшим нафтопереробним підприємством України з проєктною потужністю 18,6 мільйона тонн на рік. Росіяни суттєво пошкодили його у квітні 2022 року під час перших масованих обстрілів. 12 травня того ж року Росія обстріляла об'єкт чотирма ракетами.

КНПЗ Кременчук

Також у місті є важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні логістики української армії та цивільного населення.

Які об'єкти в місті хочуть знищити росіяни

Промислові об'єкти: нафтопереробний завод, Кременчуцький завод технічного вуглецю, вагонобудівний завод тощо.

нафтопереробний завод, Кременчуцький завод технічного вуглецю, вагонобудівний завод тощо. Транспортна інфраструктура: залізничні вузли, мости через річку Дніпро, які мають критичне значення для постачання армії.

