Переддень Різдва без світла. Які графіки відключень діють 24 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 24 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 24 грудня

Графіки відключень у Києві 24 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 24 грудня

Графіки відключень у Київській області 24 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 24 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 24 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 24 грудня

Харківська область

1.1 05:30-09:00; 13:00-18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00-16:00; 18:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 18:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00-12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00-10:00; 13:00-18:00; 23:00-24:00

Запорізька область

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кіровоградська область

1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

1.2 – 00:00 — 04:30; 11:30 — 18:30;

2.1 – 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;

2.2 – 01:00 — 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;

3.1 – 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

3.2 – 00:00 — 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

4.1 – 01:00 — 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

4.2 – 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.1 – 01:00 – 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

5.2 – 01:00 — 04:30; 08:00 — 15:00;

6.1 – 04:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;

6.2 – 00:00 — 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.

Черкаська область

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

6.1 01:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 24 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 24 грудня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 24 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 24 грудня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 24 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 24 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 24 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 24 грудня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 24 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 24 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 24 грудня

Графіки відключень у Дніпропетровській області 24 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити свічку з того, що є вдома, якщо раптово вимкнули світло.