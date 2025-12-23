Раптово зникло світло? Українка показала, як зробити свічку з того, що точно є у вас вдома (відео)

Цей спосіб займе всього кілька хвилин

В Україні вже кілька місяців регулярно відключають світло, що спонукає українців створювати дієві лайфхаки на такі випадки. До прикладу, виявляється, можна зробити саморобну свічку з картоплі без зайвих витрат.

Відповідним лайфхаком поділилась українка у Тік Ток. За її словами, цей спосіб найкраще підійде тоді, коли світло вимкнули раптово, а в будинку не залишилось заряджених ліхтарів чи свічок.

Для того щоб зробити саморобну свічку з картоплі треба взяти бульбу. Вона має бути середнього чи великого розміру. Вирізати в ній отвір, чим глибше, тим краще. В цей отвір вставлятиметься саморобний гніт. Його жінка робить з ватного диска, який розділяє на дві половинки та скручує у трубочку. Цю ватну трубочку слід поставити в отвір в картоплі та залити туди трохи рослинної олії.

Далі цей гніт підпалюють та отримують саморобну свічку. Аби картоплю було зручно поставити на стіл чи носити в руках, коренеплід можна помістити у стакан. Додамо, що замість вати для створення гніту можна використати марлю.

У коментарях думка користувачів щодо цього лайфхаку розділилась. Адже дехто писав, що цей спосіб дійсно працює та можна вату смальцем змастити, але були й ті, хто застерігав людей, бо ймовірніше від такої свічки утвориться кіптява. Не обійшлось і без жартів:

А ще і нагрівся, і наївся. Тримати картоплю до повного приготування.

Я робила так, тільки смалець туди в картоплю! То це працює!

Все буде в кіптяві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зарядити ноутбук без світла та генератора. У мережі вже розповіли про копійчаний лайфхак.