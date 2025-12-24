Укр

Канун Рождества без света. Какие графики отключений действуют 24 декабря

Юлия Крутякова
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в среду, 24 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 24 декабря
Киевская область

Графики отключений в Киевской области 24 декабря
Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 24 декабря
Сумская область

Графики отключений в Сумской области 24 декабря
Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 24 декабря
Харьковская область

  • 1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30
  • 1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
  • 2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
  • 3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
  • 3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
  • 4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
  • 4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
  • 5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
  • 5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
  • 6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
  • 6.2 00:00–05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00

Запорожская область

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30
  • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 02:00, 06:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кировоградская область

  • 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Николаевская область

  • 1.1 – 00:00 – 01:00; 04:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 1.2 – 00:00 – 04:30; 11:30 — 18:30;
  • 2.1 — 04:30 — 08:00; 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 2.2 – 01:00 – 04:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00;
  • 3.1 – 00:00 – 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 3.2 – 00:00 – 01:00; 06:30 — 11:30; 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;
  • 4.1 – 01:00 – 04:30; 09:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
  • 4.2 – 04:30 – 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
  • 5.1 – 01:00 – 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
  • 5.2 – 01:00 – 04:30; 08:00 — 15:00;
  • 6.1 – 04:30 – 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 00:00;
  • 6.2 – 00:00 – 01:00; 08:00 — 11:30; 15:00 — 22:00.

Черкасская область

  • 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
  • 2.1 00:00 — 02:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
  • 2.2 06:00 — 09:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 22:00
  • 3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
  • 4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
  • 4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
  • 5.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 10:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 6.1 01:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
  • 6.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 24 декабря
Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 24 декабря
Волынская область

Графики отключений в Волынской области 24 декабря
Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 24 декабря
Львовская область

Графики отключений во Львовской области 24 декабря
Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 24 декабря
Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 24 декабря
Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 24 декабря
Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 24 декабря
Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 24 декабря
Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 24 декабря
