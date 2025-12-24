Чи може Харків поділитися своїм світлом із Одесою? Цікава відповідь

Забезпечення громадян світлом зараз у пріоритеті

Направити "вільну" електроенергію Харкова на допомогу, наприклад, Одесі, яка зараз у важкій ситуації, — не вийде. Можливості для "перекидання" світла не безмежні.

Що потрібно знати:

Зняти не критичні підприємства з ліній для вивільнення додаткової електроенергії виявилося непросто

У Харкові вже реалізують необхідні рішення

Вільним світлом не можна допомогти іншим містам

Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу.

Так, коментуючи ситуацію зі світлом, чиновник розповів, що на Харківщині опрацьовують варіанти, як "зняти" з ліній електропередач підприємства, що не належать до об’єктів критичної інфраструктури.

Довідка: раніше в Міненерго заявили, що змогли "звільнити не менше 800 МВт електричної потужності", переглянувши список об’єктів критичної інфраструктури.

Однак, як пояснює Синєгубов, на практиці простим викресленням об’єкта зі списку справа не обходиться — його треба фізично вимкнути. І зробити це непросто, якщо на одній електролінії з таким підприємством є критично важливий об’єкт.

"Ми опрацьовували, наприклад, якщо лікарня, об’єкт критичної інфраструктури, споживає до 0,2 МВт електроенергії, а всі підприємства, які знаходяться на цій лінії, в цілому споживають близько 5 МВт електроенергії, хоча вони не є критичними", — розповів Синєгубов і додав, що є два рішення "Перше. Або перевести лікарню на час відключень на генератор – щоб усі, відповідно, об’єктивно та чесно, підприємства так само відключали від електроенергії для економії. Або відключити їх від цієї лінії для того, щоб була та сама економія тощо. Ось ці рішення наразі реалізовуються. Це наше основне наразі завдання".

Начальник ХОВА наголосив, що додаткову енергію необхідно звільнити, щоб забезпечити населення. Саме воно – у пріоритеті. Однак пояснив і те, що можливості для "перекидання" електроенергії нужденним не безмежні.

"Знаєте, є такі повідомлення: "Давайте відключимо частину населених пунктів, віддамо електроенергію в Одесу", — чи ще кудись, де, умовно кажучи, дуже важко. Ну, повірте, з технічного погляду, це речі, які не можливо реалізувати. Відповідно, доводяться ліміти, враховуючи можливість ліній електропередачі, генерації внутрішньої електроенергії, потужності цих ліній тощо. І вже Укренерго коригує всю Україну в цілому для того, щоб розподілити цю електроенергію, якої відверто не вистачає на всю Україну, однак отримати в пріоритеті саме населення", – пояснив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може у Києві, Харкові чи Дніпрі повторитися одеський блекаут.