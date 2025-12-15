Чи може у Києві, Харкові чи Дніпрі повторитися одеський блекаут? Відповідь експертів

Енергетики працюють над відновленням світла в Одесі

Одеса вже третю добу залишається без електроенергії, води та тепла після серії російських ударів по місту та області. Внаслідок обстрілів була пошкоджена критична інфраструктура, що призвело до масштабного знеструмлення та зупинки систем водо- і теплопостачання.

На тлі цієї ситуації постає питання, чи може подібний сценарій повторитися в інших великих містах України — зокрема в Києві, Харкові або Дніпрі. "Телеграф" звернувся по роз’яснення до енергетичних фахівців.

Як пояснив Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, подібне до того, що сталося в Одесі, для інших мегаполісів наразі не є типовим сценарієм.

"Суцільне знеструмлення і вимкнення опалення Києву, Харкову чи Дніпру, як це сталося в Одесі, не загрожує. Така халепа в Одесі — через специфічну конфігурацію мережі. І попередні зими, на жаль, нічого не навчили", — зазначив Закревський.

Андрій Закревський / Facebook-сторінка

Іншої думки дотримується український бізнесмен, засновник і співвласник енергетичного холдингу "Гідроенергоінвест-Акванова" Ігор Тинний. На його переконання, повністю виключати повторення одеського сценарію в інших містах не можна.

"Звісно може. Залежить від влучності ворога і нашого ППО. Все, що одні люди зробили, інші можуть зруйнувати", — сказав він у коментарі "Телеграфу".

Ігор Тинний / Facebook-сторінка

Схожої позиції дотримується й енергетичний експерт, співзасновник платформи Greencubator Роман Зінченко. За його словами, ризик повторення одеського сценарію залежить від сукупності кількох ключових факторів.

"Все це залежить від інтенсивності ударів по енергетичній інфраструктурі, частки повітряних цілей, які не вдасться знищити ППО, а також наявності робочої резервної генерації в обʼєктів критичної інфраструктури — зокрема у водоканалів і підприємств теплопостачання", — пояснив експерт.

Роман Зінченко / Facebook-сторінка

Зінченко підкреслює, що в умовах війни повністю виключити такі сценарії неможливо.

Поки існує Росія, таку імовірність не можна виключати, бо вона саме цього і прагне Роман Зінченко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що сьогодні мільйони українців змушені жити в умовах тривалих відключень електроенергії. Російські удари по енергетичній інфраструктурі призвели до критичної ситуації з електропостачанням по всій країні. У низці регіонів світло зникає на 12-14 годин на добу, оскільки Росія цілеспрямовано б’є по генеруючих об’єктах і системах передачі електроенергії, намагаючись паралізувати повсякденне життя в Україні.