Темна перлина біля моря. Як Одеса виживає та готується до свят без світла (репортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Одесити навіть без світла продовжують готуватись до святкових днів
Ситуація з енергопостачанням в Одесі залишається складною. Містяни стійко долають негаразди та зберігають оптимізм.
Люди потроху пристосовуються до нових умов та реалій. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав місто і зробив надзвичайні фото.
Одеса неспішно готується до новорічних свят. На вулицях працюють пункти з продажу ялинок.
Багато містян збираються в Пунктах незламності, які обладнані потужними генераторами. Там вони спілкуються, заряджають свої телефони та інші гаджети.
А з настанням темної пори доби, місто ніби завмирає. Будинки ледь можна розрізнити в сутінках. Лише де-не-де видніються слабкі вогні у квартирах одеситів.
Загалом, складається враження, що одесити не занепадають духом і, з притаманним тільки їм оптимізмом, долають ці негаразди. На вулицях міста багато людей, навіть пізнього вечора.
Містяни відвідують святкові локації та гуляють набережною, співають пісні, грають музику. Активно займаються спортом та просто спілкуються.
Яка ситуація зі світлом в Одесі
Як повідомляв "Телеграф" російські обстріли Одеси та області в ніч на суботу, 13 грудня, зруйнували критичну інфраструктуру, залишивши жителів міста без енергопостачання, опалення та водопостачання. Одесити вже сьому добу поспіль живуть у надскладних умовах. Проте, енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло в домівки.
Раніше "Телеграф" розповідав, як переживає серйозний блекаут місто Арциз на Одещині.