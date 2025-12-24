Гігават потужності не допоможе? Ексміністр енергетики зробив тривожний прогноз щодо відключень світла

У країні немає резервів, щоб перекривати зниження температури

Виявлений додатковий гігават потужності, про який нещодавно заявила влада, може частково покращити ситуацію, проте цього недостатньо для безперебійної роботи енергосистеми в морози. Тобто він не гарантує стабільного електропостачання при температурі нижче –10°C.

Що потрібно знати:

Навіть без обстрілів в енергосистемі зберігається дефіцит потужності

Знайдений гігават може зменшити тривалість відключень, але не усунути їх повністю

На Різдво у більшості областей температура впаде до -10 градусів уночі

Про це колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Чи будуть українці зі світлом на Різдво та Новий рік: ексміністр енергетики назвав умови".

Знайшли гігават, температура знизилася — і гігавата вже немає. Якщо мінус 10, то вважайте, що нам потрібна потужність атомного блоку. Навіть без обстрілів ми маємо дефіцит за потужністю, ми не маємо резервів, щоб перекривати зниження температури. каже співрозмовник.

Він вважає, що знайдений гігават дозволить зменшити кількість годин відключення. Однак ще є питання з тим, куди можна передати електроенергію, а ні і як можна відновлювати підстанції для передачі в конкретний регіон.

Яка погода в Україні

За даними "Укргідрометцентру", у деяких областях країни вже вдарили морози.

На Різдво -10 градусів уночі очікується піти у всіх областях країни. Холодне буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях — 11 та 12 градусів морозу.

На півдні до -9.

Погода в Україні 25 грудня

При цьому ближче до Нового року синоптики обіцяють потепління. Температура повітря вночі триматиметься на рівні -2 градуси 28 грудня.

Погода в Україні 28 грудня

Водночас згідно з прогнозами на сайті Ventusky, віялом 31 грудня температура повітря може опускатися до 9 градусів у північній частині країни.

Погода в Україні 31 грудня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи в Україні відключатимуть світло взимку на 22 години. Експерт Михайло Гончар розповів, чи це правда насправді.