Может Харьков поделиться своим светом с Одессой? Интересный ответ

Обеспечение граждан светом сейчас в приоритете

Направить "свободную" электроэнергию Харькова на помощь, например, Одессе, которая сейчас в тяжелой ситуации, — не получится. Возможности для "переброски" света не безграничны.

Что нужно знать:

Снять не критические предприятия с линий для высвобождения дополнительной электроэнергии оказалось не так просто

В Харькове уже реализуют необходимые решения

Свободным светом нельзя помочь другим городам

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов во время брифинга.

Так, комментируя ситуацию со светом, чиновник рассказал, что в Харьковской области прорабатывают варианты, как "снять" с линий электропередач предприятия, не принадлежащие к объектам критической инфраструктуры.

Справка: ранее в Минэнерго заявили, что смогли "высвободить не менее 800 МВт электрической мощности", пересмотрев список объектов критической инфраструктуры.

Однако, как объясняет Синегубов, на практике простым вычеркиванием объекта из списка дело не обходится — его нужно физически отключить. И сделать это непросто, если на одной электролинии с таким предприятием находится критически важный объект.

"Мы прорабатывали, например: если больница, объект критической инфраструктуры, потребляет до 0,2 МВт электроэнергии, а все находящиеся на этой линии предприятия в общей сложности потребляют около 5 МВт электроэнергии, хотя они не являются критическими", — рассказал Синегубов и добавил, что есть два решения "Первое. Или перевести больницу на время отключений на генератор – и все, чтобы, соответственно, объективно и честно предприятия также отключали от электроэнергии для экономии. Или отключить их от этой линии – для того, чтобы была та же экономия. Вот эти решения реализуются. Это наша основная задача".

Начальник ХОВА подчеркнул, что дополнительную энергию необходимо высвободить, чтобы обеспечить население. Именно оно — в приоритете. Однако пояснил и то, что возможности для "переброски" электроэнергии нуждающимся не безграничны.

"Знаете, есть такие сообщения: "Давайте отключим часть населенных пунктов, отдадим электроэнергию в Одессу", — или еще куда-то, где, условно говоря, очень тяжело. Ну, поверьте, с технической точки зрения это нереализуемые вещи. Соответственно, доводятся лимиты, учитывая возможность линий электропередачи, генерации внутренней электроэнергии, мощности этих линий. И уже Укрэнерго корректирует всю Украину в целом для того, чтобы распределить электроэнергию, которой откровенно не хватает на всю Украину, однако получить в приоритете население", — пояснил Синегубов.

