Легенда "катал": хто такий Льоня "Піночет" і чому його ім'я вписане у кримінальну історію Харкова

Що зі чуток правда, а що байки та легенди — дізнатися вже не вийде

Харків — це велике та багате українське місто, яке має свою унікальну, зокрема й кримінальну історію. Цю темну частину історії обласного центру формували шахраї, бандити, аферисти і, зокрема, "катали", тобто професійні гравці.

Що потрібно знати:

Одним із найвідоміших "катал" Харкова був "Піночет"

Таланти привели його до неймовірних висот

Кар’єру молодого хлопця обірвав убивця

"Телеграф" розповідає про знаменитого харківського "катала" з кличкою "Піночет".

Місцеве видання "Думка" називає "Піночета" найвидатнішим гравцем в історії Харкова.

"Через давність років і специфіку його діяльності про нього залишилися лише усні спогади, легенда, і кличка "Піночет", що нічого не пояснює", — йдеться в матеріалі.

У 8 років "Піночет" сам освоїв шахи, потім пішов у секцію шахів у "Палаці піонерів", а вже у 14 років отримав звання майстра спорту з шахів. Подейкують, що тренери пророкували талановитому хлопчику велике майбутнє, славу та міжнародні турніри. Але вундеркінд навчився заробляти, граючи у шахи на алеях у парку Шевченка.

Сад Шевченка у Харкові. Вікіпедія.

"Спочатку це була дрібниця, рублі та "троячки". Згодом ставки зростали, "Піночет" переріс гру на алеях парку", — розповідають журналісти.

Як жив Піночет

Це було у сімдесятих. Як пише видання "Время", за кличкою "Піночет" стояв молодик — Леонід Г. 14-річний хлопчина, який уже в такому віці ставав вуличною шаховою легендою жив удвох із матір’ю в одному з віддалених районів Харкова. Мати вибивалася з сил, виховуючи сина, працювала на двох роботах. Але грошей катастрофічно не вистачало. Саме це спонукало Льоню почати заробляти на своєму таланті. Такий спосіб запропонував йому його товариш, який і привів його на одну з алей у саду Шевченка. Там щодня збиралися шанувальники шахів. Грали на гроші. Приятель вручив Льоні трирублеву купюру, мовляв, сідай, грай!

І Льоня, поборовши боязкість, сів за дошку з чорно-білими клітками. Першу партію він зіграв лише за п’ять хвилин. Потім ще. І ще. Увечері того дня він приніс матері свій перший чесний заробіток.

Зліт кар’єри та загибель

Унікальні таланти швидко підняли "Піночета" на вершину ігрового бізнесу. Багато хто хотів помірятися з ним силами. Вже у 18 років його вивозили "на виїзд", на "гастролі" до Сочі, Ялти та інших міст із сильними гравцями. Але основна "трудова діяльність" його все ж таки проходила вдома, у Харкові.

Також, як пише "Время", до шахів потім додалися і карткові ігри, а ставки все зростали, поки життя Льоні не обірвалося у віці 22 років. Його вбили у рідному Харкові.

Труп Леоніда Г. був виловлений у річці Нетеча у районі Москалівки. Спочатку він вважався як невідомий, але за кілька днів мати опізнала його. Судово-медична експертиза встановила — Леоніду завдали кілька ударів по голові важким металевим предметом, а потім ще живого скинули в річку. Він потону

За вбивство засудили авторитетного харківського шахрая Маріка "Подільського". На слідстві Марік заявив, що "пацан дуже зарозуміло і зверхньо спілкувався з ним під час гри, а потім неповажно вимагав виграних грошей".

Проте журналісти зазначають, що була ще й неофіційна версія. По ній Марік міг програти "Піночету" просто непідйомну суму, і він не мав виходу. А ще, відразу після вбивства, ходили чутки, що в записнику молодого гравця, куди він записував свої виграші, "боргів було на мільйон", а серед боржників були дуже впливові люди, що може підштовхувати на думку про можливе вбивство на замовлення.

Так чи інакше, засудженому дали 12 років в’язниці, які він відсидів до кінця.

