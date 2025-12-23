Такого на Харківщині ще не робили: вчені провели унікальний експеримент (відео)

Планували розпочати дослід ще наприкінці листопада

На Харківщині озиму пшеницю посіяли 15 грудня прямо в промерзлий ґрунт. Такого експерименту не проводили десятки років.

Про свій відеозвернення повідомив доктор сільськогосподарських наук Сергій Авраменко.

Він розповів, що дослід провели вчені Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН. Вперше за 117 років існування установи посіяли озиму пшеницю у грудні.

Посів виконали 15 грудня безпосередньо в мерзлий ґрунт при температурі повітря –4°C.

Чим важливий експеримент

Авраменко нагадав, що раніше він висував гіпотезу, що за певних погодних умов озиму пшеницю можна сіяти навіть наприкінці року. Для Харківщини така практика раніше не застосовувалася — таке характерне лише для південних регіонів України.

Планували розпочати дослід ще наприкінці листопада — на початку грудня, проте через затяжні дощі техніка не могла зайти в поле. Сприятливі умови з’явилися після кількох діб морозів: вночі температура знижувалась до –9°C, вдень трималася в межах –3…–5°C.

У чому особливість такого посіву

З надпізньої сівби ключовим є момент, коли верхній шар ґрунту вже підмерз, але ще дозволяє нормально працювати сівалці без налипання землі на сошники. Також важливу роль відіграє попередник культури та кількість післяжнивних решток. Найгірші результати наразі зафіксували на ділянках після соняшника та сидерального пару — там до 25% насіння залишилося на поверхні ґрунту.

