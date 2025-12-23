Навчання не зупинилось навіть під обстрілами: як з’явився один із символів Харкова

Для дітей створили безпечні навчальні класи, щоб вони могли вчитися за партами в школі, а не дистанційно

У Харкові під час війни з’явилися нові способи навчання для дітей. Через обстріли багато шкіл не можуть працювати у звичному режимі, тож місто знайшло альтернативи, щоб діти не залишалися без освіти. Метрошколи вже стали одним із символів Харкова воєнного часу.

На шести станціях метро відкрили навчальні класи, які отримали назву метрошколи. У них можуть навчатися діти з комунальних і приватних шкіл міста. "Телеграф" детальніше розповів про ці заклади.

Як у Харкові навчають дітей прямо під землею

Харківський голова Ігор Терехов раніше казав, що усі витрати на метрошколу покриває міський бюджет. Учителі отримують повну зарплату, а ті, хто працює у метрошколі, ще й премії.

Навчальні класи обладнані на п’яти станціях метро:

"Перемога";

"Університет";

"Метробудівників";

"Тракторний завод";

"Академіка Павлова";

"О.С. Масельського".

Схема метрополітену

Дітей годують безкоштовно і доставляють до метрошколи та назад спеціальними автобусами. Школярі навчаються у дві зміни. У класах трохи більше 20 дітей, але бажаючих навчається значно більше. Учні приходять з різних шкіл і районів, зокрема з Північної Салтівки, яка постраждала від обстрілів найбільше.

Підземні школи потрібні Харкову, бо додому повертається дедалі більше дітей з евакуації. Навіть якщо безпека дозволить відкрити інші школи, багато з них пошкоджені і не підлягають відновленню.

Одну з таких шкіл показали на станції метро імені О.С. Масельського

Генеральний директор КП "Харківський метрополітен" Владислав Приймак розповів про облаштування нової метрошколи на станції. Там працюють 4 класи, які відповідають усім безпековим нормам і умовам для навчання.

Тут було повністю перероблено систему освітлення, котра спланована таким чином, що не має наносити шкоди зору дітлахів. Змонтовано систему припливно-витяжної вентиляції з кондиціонуванням та облаштовано туалетні кімнати Владислав Приймак

За його словами, на території метрошколи встановлені пожежна сигналізація та система оповіщення, у класах є доступ до Інтернету. Також закрили павільйон пішохідного переходу, що веде до метрошколи, і зараз виконують доброустрій прилеглої території.

Вхід до метрошколи

Як виглядає один з класів у метрошколі

Діти йдуть після занять додому

Відома харківська метрошкола стала першим проєктом такого формату, який згодом почали реалізовувати в інших містах. Підземні навчальні заклади з’явилися, зокрема, у Запоріжжі, Херсоні та Сумах. Саме в цьому полягає її унікальність, і тому її можна вважати одним із символів незламного Харкова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще один символ Харкова — безкоштовний транспорт.