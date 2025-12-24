Легенда "катал": кто такой Леня "Пиночет" и почему его имя вписано в криминальную историю Харькова

Что из слухов правда, а что байки и легенды — узнать уже не получится

Харьков — это крупный и богатый украинский город, который имеет свою уникальную, в том числе и криминальную историю. Эту темную часть истории областного центра формировали жулики, бандиты, аферисты и, в том числе, "каталы", то есть профессиональные игроки.

Что нужно знать:

Одним из самых известных "катал" Харькова был "Пиночет"

Таланты привели его к невообразимым высотам

Карьеру молодого парня оборвал убийца

"Телеграф" рассказывает о знаменитом харьковском "катале" с прозвищем "Пиночет".

Местное издание "Думка" называет "Пиночета" самым выдающимся игрок в истории Харькова.

"Из-за давности лет и специфики его деятельности о нем остались только устные воспоминания, легенда, и ничего не объясняющая кличка "Пиночет", — говорится в материале.

В 8 лет "Пиночет" сам освоил шахматы, затем пошел в секцию шахмат во "Дворце пионеров", а уже в 14 лет получил звание мастера спорта по шахматам. Поговаривают, что тренеры прочили талантливому мальчику большое будущее, славу и международные турниры. Но вундеркинд научился зарабатывать, играя в шахматы на аллеях в парке Шевченко.

Сад Шевченко в Харькове. Википедия.

"Сначала это была мелочь, рубли и "трёшки". Со временем ставки возрастали, "Пиночет" перерос игру на аллеях парка", — рассказывают журналисты.

Как жил Пиночет

Дело было в семидесятых. Как пишет издание Время, за прозвищем "Пиночет" стоял молодой человек — Леонид Г. 14-летний парнишка, который уже в таком возрасте становился уличной шахматной легендой жил вдвоем с матерью в одном из отдаленных районов Харькова. Мать выбивалась из сил, воспитывая сына, работала на двух работах. Но денег катастрофически не хватало. Именно это и подвигло Леню начать зарабатывать на своем таланте. Такой способ предложил ему его товарищ, который и привел его на одну из аллей в саду Шевченко. Там ежедневно собирались любители шахмат. Играли на деньги. Приятель вручил Лёне трехрублевую купюру, мол, садись, играй!

И Лёня, поборов робость, сел за доску с черно-белыми клетками. Первую партию он сыграл всего за пять минут. Потом еще. И еще. Вечером того дня он принес матери свой первый "честный" заработок.

Взлет карьеры и гибель

Уникальные таланты быстро подняли "Пиночета" на вершину игрового бизнеса. Многие хотели помериться с ним силами. Уже в 18 лет его вывозили "на выезд", на "гастроли" в Сочи, Ялту и другие города с сильными игроками. Но основная "трудовая деятельность" его все же проходила дома, в Харькове.

Также, как пишет Время, к шахматам потом добавились и карточные игры, а ставки все росли, пока жизнь Лени не оборвалась в возрасте 22 лет. Его убили в родном Харькове.

Труп Леонида Г. был выловлен в реке Нетеча в районе Москалевки. Вначале он числился как не­опознанный, но через пару дней мать опознала его. Судебно-медицинская экспертиза установила — Леониду нанесли несколько ударов по голове тяжелым металлическим предметом, а потом, еще живого, сбросили в реку. Он утону

За убийство осудили авторитетного харьковского жулика Марика "Подольского". На следствии Марик заявил, что "пацан слишком заносчиво и свысока общался с ним во время игры, а затем неуважительно требовал выигранные деньги".

Однако, журналисты отмечают, что была еще и неофициальная версия. По ней Марик мог проиграть "Пиночету" просто неподъёмную сумму, и у него не было выхода. А еще, сразу после убийства, ходили слухи, что в записной книжке молодого игрока, куда он записывал свои выигрыши, "долгов было на миллион", а среди должников были очень влиятельные люди, что может подталкивать на мысль о возможном заказном убийстве.

Так или иначе осужденному дали 12 лет тюрьмы, которые он отсидел до конца.

