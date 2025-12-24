Найвідоміша локація Харкова: чому великий термометр у центрі міста став його символом

Його важко не помітити

У Харкові є місце, яке кожен мешканець знає і використовує для зустрічей, але про його історію знають не всі — будинок, на фасаді якого висить термометр. Це стало символом міста.

Цей елемент є найбільшим міським термометром у центрі Харкова і розташований він біля станції метро "Історичний музей". Йому вже близько п'ятдесяти років."Телеграф" вирішив розповісти історію цієї локації.

Як велетенський термометр перетворився на культове місце Харкова

Перший термометр встановили на стіні центральної будівлі в 1976 році. Його електронну частину налаштовував інженер Юрій Іванов з Інституту метрології. Перший термометр був високий, понад 20 метрів, і мав технічні недоліки.

Він працював до 1990-х років, після чого його вивели з експлуатації. Харків’янам не подобалося, що символ міста перестав функціонувати. У середині 90-х знайшовся спонсор, який відновив термометр, провів реставрацію та повернув його в експлуатацію. Верхня частина була прикрашена гербом Харкова, а знизу встановили стрілочний кварцовий годинник. Термометр світився в темряві протягом доби, але сонячне світло погіршувало видимість температури.

Сучасний вигляд термометра

Третя версія термометра отримала світлодіодне підсвічування і тепер його добре видно за будь-якої погоди. Хоча температуру та час можна перевіряти у смартфоні, термометр досі залишається символом Харкова й улюбленим орієнтиром для зустрічей.

